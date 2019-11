Cómo el término "mena" invisibiliza a los niños migrantes

12.000 niños y adolescentes

“Nos habría gustado mucho que la situación de los menores migrantes saliera a debate hace tres años -explica Carmela Del Moral, responsable de Políticas de Infancia de Save The Children-, pero por las necesidades que tienen. El debate ha entrado por todo lo contrario”. El foco se ha puesto, afirma, “en el auge de la xenofobia y el racismo”, y no en “las necesidades de estos jóvenes”.

Según datos del Ministerio del Interior, España tenía acogidos o tutelados por los servicios de protección de menores de las comunidades autónomas a 12.262 niños y niñas a julio de 2019. La cifra es superior a la de diciembre de 2017 (6.414), pero algo inferior a la de 2018. Según un informe de la Generalitat sobre los cerca de 3.000 menores migrantes que había en Cataluña en marzo de este año, el 91% no tenía requerimientos policiales o judiciales.

En su mayor parte proceden de Marruecos y Argel, y tienen edades más cercanas a la adolescencia que a la infancia. También son mayoritariamente niños y no niñas. Como explican Save The Children y el antropólogo García Castaño, no hay tantos datos sobre entrada de niñas porque a menudo llegan en redes de trata, con lo que su situación es aún más grave.