"Es falso y xenófobo": la respuesta de un bombero del incendio de Gran Canaria a quien protesta por rescatar a migrantes

El debate sobre los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo se está recrudeciendo hasta el punto de que hay quien ha intentado recurrir el incendio de Gran Canaria, apuntando que hay que darle prioridad. Para Jorge Luis González, uno de los bomberos que participa en las labores de extinción del incendio, este dilema no tiene ningún sentido. "Esa idea lanza un mensaje xenófobo. Ambas cosas son compatibles. Yo las hago. España tendría todavía más recursos para las dos si los políticos dejaran de robar", comenta a Verne por teléfono.

La respuesta que el cabo de bomberos ha dado este jueves a un mensaje del grupo de Facebook de ultraderecha Orgullo Nacional España se está compartiendo, en forma de pantallazo, miles de veces tanto en esta red social como en Twitter.

Captura de pantalla de la conversación que Orgullo Nacional España ha borrado de Facebook

"Soy cabo de bomberos de Gran Canaria. Los que están descansando ahí son mis compañeros de Fuerteventura. Estamos exhaustos. Descansamos ahí porque en primera línea no entra nadie más que nosotros. Así es y así debe de ser. En mis vacaciones, y con mi dinero, embarco para tratar de salvar a personas que se están ahogando por personas como tú. Me parece tan oportunista y despreciable que, agotado como estoy, me veo en la obligación de responderte. Incluso trataría de salvar tu vida si te viese en peligro. Incluso a ti", dice su respuesta.

González respondía a este mensaje: "Algo falla en España cuando bomberos exhaustos del incendio de Gran Canaria duermen en la calle porque no se les paga un hotel, pero el Gobierno sí es capaz de gastar 1.000.000 € en mandar el buque Audaz de la Armada y dotación de 62 personas a Lampedusa para traer inmigrantes", decía el texto original, que ha sido borrado del perfil después de que los argumentos de González rebatiendo esta idea empezaran a compartirse de forma masiva en redes sociales.

El texto de Orgullo Nacional España hacía referencia a la imagen de varios bomberos descansando en el suelo en la zona del incendio que se ha popularizado en redes sociales y medios de comunicación.

Pelos de punta!! Bomberos de Fuerteventura, agotados, descansando en la misma calle. pic.twitter.com/jRaRlyic26 — rafaleon (@rafaleonortega) August 19, 2019

Lamentar que no puedan dormir en un hotel mientras se rescatan inmigrantes es el mismo discurso que emplea Jorge Buxadé, diputado de Vox en el Parlamento Europeo, pero es una información "manipuladora que tergiversa la realidad" y que no comparten los bomberos que están trabajando en la zona, asegura José Luis González a Verne, que explica que es común y necesario descansar en el suelo en este tipo de situaciones en vez de hacerlo en una cama.

😡Bomberos en Islas Canarias durmiendo en el suelo sin que el Gobierno de la Nación habilite lo más elemental para que puedan descansar y prestar servicio.



Pero un barco subvencionado que se dedica al transporte ilegal de inmigrantes en el Mar merece movilizar a la @Armada_esp https://t.co/7US8hgf7WV — Jorge Buxadé (@Jorgebuxade) August 20, 2019

La intención de González era la de evitar "que se usara con fines oportunistas y despreciables" a los bomberos que llevan días trabajando sin descanso en Gran Canaria. "La idea de dormir en un hotel no tiene sentido. Es habitual que descansemos tumbados en la acera cuando vivimos situaciones así. En este caso, no hay infraestructuras cerca y nadie puede acudir a montar un campamento improvisado, porque solo los bomberos tenemos acceso a esa zona", explica desde la isla.

La situación de bomberos descansando en el suelo ya se ha podido ver antes y en otros países. El incendio de la región de Pedrógão Grande, en el centro de Portugal, en el verano de 2017 ya dio una imagen similar.

José Luis González ha estado varias veces con la ONG Proemaid en Lesbos y en diversos puntos del Mediterráneo Central, intentando rescatar del mar a inmigrantes:"Conozco bien el problema y considero que las mafias que provocan esta situación tienen chaqueta y corbata, como muchos de los que se quejan de ella".

El daño que ha causado el incendio en Gran Canaria es incalculable: desde su inicio ha obligado a evacuar a más de 9.000 personas y ha arrasado más de 10.000 hectáreas, convirtiéndolo en el más grave que se ha registrado en España en los últimos seis años. Además, parte de la superficie quemada pertenece a un parque natural, el de Tamabada.

El bombero ha "perdido la cuenta" de los días que lleva intentando extinguir el fuego de Gran Canaria. "Perdí parte de una casa que tengo en la zona y un familiar la ha perdido por completo. Pero me quedo con el impresionante apoyo de la gente de la zona, que ha convertido su frustración en energía para ayudarnos", apunta por teléfono. También ha escrito este martes un mensaje en Facebook resumiendo esta experiencia.

Ayer, después de muchas horas peleando con el fuego que trata de consumir nuestra isla, paramos a comer algo. Un chico decía: "mira, los bomberos!!". Muchas personas se nos acercaban a darnos ánimos y las gracias. Nadie, absolutamente nadie, nos ha permitido pagar lo que hemos comido, ni el hielo que compramos para no beber agua caliente, al menos la primera hora de trabajo. Por mucho que hemos tratado de explicar que solo hacemos nuestro trabajo, y que es un honor poder estar arriba, en primera línea, defendiendo lo nuestro, no hemos podido utilizar nuestro dinero. Por la carretera nos tocan la pita y nos animan. Es la forma que tienen nuestros paisanos de hacer piña. Es el modo de demostrar que la frustración se puede transformar en algo positivo. En nombre de todos los que estamos cara a cara con el fuego, Gracias. Gracias por hacernos saber que es una lucha de todos. Gracias por demostrar que estamos unidos cuando es necesario. Sepan que siempre, tengamos los conflictos laborales que tengamos, lo daremos todo por ustedes y nuestra isla.

