Una campaña pide que los hombres reaccionen a los comentarios machistas de sus amigos

Dos amigos acaban una noche de fiesta en Barcelona en una churrería. Uno de ellos ve pasar a una mujer y le grita: “Madre mía, vaya pibonaco. ¿Qué haces tan sola? ¿Quieres que te acompañe o qué? ¡Guapa!”.

Su amigo le para y le dice: “¿Cómo va a querer que la acompañes? ¡La has asustado, joder!”. Y añade que está harto de que haga eso: “Da asco. Y miedo. Y no me vuelvas a decir que vas borracho”.

Solo que en realidad no se lo dice. Lo ha imaginado, pero no se ha atrevido a llamar la atención a su amigo, que sale detrás de la joven: “¡Eh, no corras! ¡Espérame, guapa!”.

El vídeo de la campaña del Ayuntamiento de Barcelona anima a los hombres a no quedarse callados: “Para parar la violencia machista, di lo que piensas”. Esta campaña contará con otros dos vídeos que se estrenarán el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El Ayuntamiento ha publicado el vídeo en Twitter, Facebook e Instagram este lunes, acompañado del hashtag #ElPresenteEsFeminista. En varios tuits, el consistorio ha explicado que esta iniciativa quiere ayudar a consolidar las libertad de las mujeres, interpelando especialmente a los hombres.

En la web de la campaña hay ilustraciones también dirigidas a los hombres, con mensajes como “tío, que te aproveches de ella porque está borracha es violencia sexual”, “sí es sí y no es no. ¡Fácil!” y “compartir por chat fotos íntimas de vuestros ligues no mola y es delito”.

El año pasado, la Fundación Avon Argentina lanzó una campaña similar en la que un joven afeaba el acoso callejero de un amigo. El anuncio acababa con un mensaje parecido: "Si tenés algún amigo que lo hace, frenalo. Hacele sentir lo mal que las hacemos sentir, el miedo que les da. No es gracioso, no está bueno. No te quedes callado". Aunque la campaña se dirigía al público argentino, se compartió y comentó también en España.

También en 2018, la Junta de Andalucía lanzaba otra campaña contra el acoso callejero con el lema “No seas animal”. En la presentación de esta iniciativa se recordaba que entre el 45 % y el 55 % de las mujeres europeas ha experimentado alguna forma de acoso sexual desde los 15 años de edad, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La cifra está en el 50 % para las mujeres españolas, tal y como recogía la Agencia Europea de Derechos Humanos.

Aún es frecuente que las campañas se dirijan únicamente a las víctimas, recordando la importancia de denunciar y pedir ayuda. Pero todavía no lo es tanto que se dirijan también a los agresores. Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad acabó retirando una campaña sobre el consumo de alcohol en los jóvenes en la que se decía que a ellos les generaba "conflictos familiares" y a ellas las hacía más vulnerable a ser víctimas de “relaciones sexuales no consentidas”.

Estos mensajes también se pueden reformular, nos explicaba en un artículo sobre este tema Isabel Mastodomenico, directora de la Agencia Comunicación y Género: “Hay dos tipos de mensajes: por un lado, los más directos, los que señalan. No violes, no maltrates. Por otro, todos aquellos que pueden ir, sobre todo, a los más adolescentes y que hablan de la prevención”.

Carteles de la campaña del Ayuntamiento de Barcelona

