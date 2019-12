Un médico resume en nueve consejos cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria

Emily Counter, australiana de 21 años, sufrió un paro cardiaco en su gimnasio. Sobrevivió a aquel incidente porque las personas que estaban a su alrededor sabían cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria: pidieron ayuda rápidamente, practicaron la reanimación cardiopulmonar (RCP) y conocían cómo utilizar un desfibrilador. Toda la escena fue captada por una cámara de un gimnasio. El vídeo captó atención de medios de comunicación de todo el mundo en febrero y ha resucitado en Twitter gracias a un hilo de un pediatra de Madrid, Alberto García, compartido más de 13.000 veces en un día desde el 8 de febrero.

¿Si echáis un vistazo a este vídeo qué veis?

Quizá os apetezca saber que en los segundos que dura hay 9️⃣ datos útiles y un dato imprescindible o ⭐️.

Primero las imágenes.

Después el #HiloYTalpic.twitter.com/dagMzAf53G — Alberto García Salido (@Nopanaden) December 8, 2019

"Es un buen ejemplo de cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria", dice a Verne por teléfono García, pediatra del Hospital Niño Jesús de Madrid, donde también es instructor de reanimación cardiopulmonar pediátrica y neonatal. El vídeo fue publicado por la cuenta Medical Vídeos y compartido por García para iniciar su hilo. "La asistencia inicial es fundamental. Lo normal es que los profesionales no estemos en ese momento, así que es importantísimo que todo el mundo sepa qué hacer", dice. García da nueve consejos concretos ante una situación como la que se ve en el vídeo. Puedes leer su hilo completo al final del artículo, pero aquí te lo resumimos de forma esquemática:

Si veis a alguien caer bruscamente os tenéis que preocupar. Hay que reaccionar rápidamente.

Si no responde, es muy importante no perder los nervios. Hay que comprobar si está consciente, si respira y si tiene pulso.

Lo primero es pedir ayuda. Aunque sepas cómo practicar la reanimación cardiopulmonar, antes hay que advertir a los profesionales para que lleguen cuanto antes.

El masaje cardiorrespiratorio debe empezar cuanto antes, justo después de pedir ayuda. En este artículo te explicamos exactamente cómo hacerlo.

Si hay un desfibrilador a mano, hay que usarlo en el paciente siguiendo las instrucciones.

Cuando antes se colocan las pegatinas en el pecho del paciente.

El aparato avisa en el momento más adecuado par aplicar la descarga, ya que lee en todo momento el ritmo cardiorrespiratorio del paciente. Hay que apartarse al pulsar el botón de la descarga.

El masaje cardiorrespiratorio debe continuar hasta que el paciente recupere la consciencia y también hay que seguir atendiendo a las instrucciones del desfibrilador.

"Uno de los motivos por los que he escrito el hilo", dice García a Verne, "es porque muchos espacios presumen de estar cardioprotegidos por tener desfibriladores. Hay muchos centros comerciales, gimnasios y pabellones que lo indican así. Pero la realidad es que si no sabemos hacer la reanimación cardiopulmonar, el aparatito no es suficiente. No hay cardioprotección solo con un desfibrilador".

Este pediatra, colaborador del programa Más de uno en Onda Cero, destaca que en toda España hay centros de salud y asociaciones que imparten cursos para educar a la población. "Hay una carencia de conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar en España y en el resto del mundo. La formación es muy escasa. La gente tiene ideas de oídas, por lo que ha visto en televisión. Es necesario aprender".

A continuación puedes leer el hilo completo de García.

* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!