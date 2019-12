"Lo volvemos a hacer": Codorníu niega que haya un guiño al independentismo en su anuncio navideño

Google Plus

El anuncio navideño de los cavas Codorníu de este año lleva como eslogan “La Navidad no se hace sola” (en catalán, “El Nadal no es fa sol”). Durante el spot se oye la frase “cada año lo volvemos a hacer”, (“cada any, ho tornem a fer”), en referencia a las celebraciones navideñas.

La frase ha recordado a algunos el alegato final de Jordi Cuixart durante el juicio a los líderes del Procés, el pasado mes de junio, aunque no sea la misma y se use un tiempo verbal diferente. El expresidente de Òmnium afirmó: “Todo lo que hice lo volvería a hacer”. Desde entonces, la frase “ho tornarem a fer” ("lo volveremos a hacer") se ha convertido en uno de los lemas de los independentistas, presente en pancartas y declaraciones del propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, además de ser el título del libro publicado por el propio Cuixart.

La empresa de cava niega a Verne que esa frase de su anuncio tenga relación con el independentismo o que haya ningún guiño político en su contenido. Codorníu nos remite a la nota de prensa de presentación campaña, en la que se recogían declaraciones de Emmanuel Pouey, director de marketing, que explicaba que el anuncio habla de la preparación y el esfuerzo que hay antes de las celebraciones de Navidad.

El texto completo del spot dice: "No, la Navidad no se hace sola. Se hace con dedicación, con paciencia y con mucho cariño, como merecen todas las cosas que valen la pena. Por eso, cada año lo volvemos a hacer. Tanto tú como nosotros".

La compañía trasladó el domicilio de su sociedad matriz de Barcelona a Haro (La Rioja) en 2017, donde está su filial Bodegas Bilbainas. La decisión se aprobó días después del referéndum del 1 de octubre. La sede de Codorníu S.A., filial del grupo, sigue en Sant Sadurní d’Anoia (Tarragona). Además, la mayor parte de las acciones del grupo está en manos de Carlyle, un fondo de inversión estadounidense, desde 2018.

A pesar de las explicaciones de la compañía, algunos tuits compartidos miles de veces han señalado el parecido entre la frase del spot y el lema independentista, en algunos casos incluso llamando al boicot.

Aquí el famoso anuncio de Codorníu. Dice "lo volvemos a hacer". Casi igual al lema separata "Lo volveremos a hacer".

Está claro que no ha sido un error: nadie que viva en Cataluña, y esa es una empresa catalana, ignora ese mantra🎗️.

Buscaré otra marca de cava para esta Navidad. pic.twitter.com/qKT6Gf50Re — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) December 9, 2019 La empresa Codorniu emite un anuncio por RAC1 en el que se dice:



«Ho tornarem a fer».



O sea, «Lo volveremos a hacer»



Literalmente, se refieren a que volveremos a brindar el año próximo, pero todos entendemos el mensaje subliminal.



Yo no pienso comprar Codorniu. ¿Y tú? — Dolores Agenjo (@Lola14262397) December 9, 2019

Estos llamamientos a no comprar cava y otros productos catalanes se repiten periódicamente desde 2005, cuando se promovieron en protesta por el Estatuto Catalán. Un reportaje publicado entonces en EL PAÍS recordaba que “la producción de una pequeña bodega de la zona [el Penedès] incluye vidrio de una fábrica de Zaragoza -propiedad de una multinacional francesa-, corcho de Extremadura, cápsulas de la Rioja alavesa, etiquetas de Murcia y cajas de madera de Castellón”.

