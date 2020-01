Confesiones de DJ: todo lo que odian de ti

En discotecas y en muchos bares de España hay una persona que no sirve copas, aunque esté acostumbrada a que se las pidan. Es el disc jockey, mucho más conocido como DJ. Los encargados de la música también están habituados a que les llenen la cabina de abrigos, a que les acosen pidiendo canciones y a que infravaloren su trabajo. Como ya hemos hecho con camareros, enfermeras o tatuadores, hemos creado un grupo de WhatsApp con 20 DJ para pedirles que se desahoguen, que nos cuenten las cosas que más les molestan de las personas que acuden a escucharles.

En el grupo hay pinchadiscos de varias comunidades autónomas, de diferente sexo y especializados en distintos estilos musicales. Y no solo hay DJ de bares y discotecas, también hay algunos que sobre todo trabajan en bodas y otros eventos privados. Estas son sus confesiones, lo que más les molesta de sus clientes.

Cuando insistimos demasiado para que pongan una canción

O el pesado o pesada de turno que no para de pedirte canciones y, cuando no le pones una en el acto, se queda pegado a la cabina dándote la brasa hasta que accedes.

Cuando no se saben el título de una canción y te la tararean para pedírtela. Una vez tuve esta conversación. -Oye, me puedes poner tirolere tirolere. -¿Cómo? -Si, la de tirolere tirolere. Al final entendí que quería la canción: ' Living on my own ' de Freddie Mercury. Somos adivinos.

Cuando ponemos estas excusas para pedir canciones

Y lo de "pon esta canción, que estoy consumiendo mucho y si no me voy".

Cuando les volvemos locos con las peticiones

O el que no para de pedirte una canción y cuando se la pones vuelve de nuevo a pedirla. Tú le dices: "¡¡¡Pero si es esta!!!". Y te contesta: "¡¡¡Noooo, esta no es!!!".

Me encanta cuando te piden una canción solo con el título y es un nombre que pueden tener 300 canciones de 300 artistas diferentes. Y no saben el nombre del artista y se ponen en plan “¡pero si es superconocida!”.

Cuando les confundimos con otros empleados de la discoteca

Lo que más rabia me da es cuando me hacen quitarme los cascos para decirme: "Perdona, ¿un ron con cola?". Te lo pongo al ritmo de Gloria Estefan, di que sí.

Cuando infravaloramos su trabajo

Lo peor es que tengas la pista llena de gente bailando y te venga el "listo" o la "lista" de turno y te diga: "Pon algo más bailable que no esto no lo baila nadie".

Me siguen preguntando si sé para qué sirven todos los botones de la mesa de mezclas. Yo les digo que no, que es mi primer día.

Cuando les decimos estas frases

Cuando las DJ tienen que soportar a los pesados de las discotecas

Por el hecho de ser mujer, siempre he tenido que soportar que, mientras me piden canciones, intenten ligar conmigo. O comentarios como "y tú tan jovencita cómo conoces esta música...".

Cuando nos liamos con los estilos musicales

Molesta mucho cuando estás dos horas pinchando techno y te vienen pidiendo Maluma. A ver, si desde que has entrado escuchas el mismo estilo de música, ¿para qué me pides reguetón y comercial?

Cuando les pedimos canciones que están hartos de pinchar

Cuando las bodas son bodas sin control

Una vez, la madre del novio me dijo que si no ponía la música que me decía no me pagaba. Yo estaba poniendo la música que me habían pasado los novios...