Una estudiante comparte el calendario de la Liga hecho a mano por su abuelo fallecido

El abuelo de la estudiante madrileña María Álvarez falleció el 3 de enero a los 86 años. Había vivido casi siempre en Almería, pero pasó los últimos años de su vida en Collado Villalba (Madrid), cerca de su familia. Al pasar más tiempo juntos, María descubrió una de sus aficiones. José escribía a mano en libretas, jornada a jornada, la clasificación de la Primera y Segunda división de la Liga, además de la de la Champions y la Europa League. Ahora ella se encargará de completar en su lugar la de esta temporada.

También ha compartido este martes un vídeo en su cuenta de Twitter mostrando esos almanaques. "Le encantaba el fútbol y llevaba haciendo estas libretas bastante tiempo, pero él no le daba importancia y no se lo contaba a nadie. Cuando las descubrí, me parecieron pequeñas joyas. Le pedí que no las tirara y que me las diera", cuenta Álvarez a Verne por teléfono.

La estudiante madrileña de 22 años publicó el vídeo cuatro días después de su fallecimiento, "como una forma de seguir conectada a él", dice. Lo que parecía una anécdota ha superado hasta el momento los 85.000 me gusta.

Para José, internet no era una opción, cuenta Álvarez. Las estadísticas "las sacaba del Teletexto y repasando los periódicos del bar" y reflejan los puntos acumulados por cada equipo, por orden alfabético. Los colores marcan si el equipo queda en puestos de Champions (verde), Europa League (amarillo) o descenso (naranja).

"Est´ claro que le hacía feliz, por el esmero en que rellenaba las libretas. Utilizaba una regla para no torcerse, cuidaba el estilo de la letra y utilizaba varios colores. Estaba obsesionado con el fútbol. Tenía hasta dos televisores para no perderse un partido, pero no era de ningún equipo en concreto. Le gustaban todos", recuerda su nieta, que sí se posiciona: ella es fiel seguidora del Atlético de Madrid.

José era un hombre "amable, divertido y muy discreto", así que la madrileña cree que él estaría muy sorprendido con la repercusión que ha tenido en redes su afición y que "haya influido de alguna forma en la gente que comenta las imágenes", comenta Álvarez.

Las muestras virtuales de cariño han sido tantas que ella se plantea seguir con la tradición de su abuelo también en las próximas temporadas. "Así, cada partido que vea, cada página que rellene, me seguiré acordando de él".

