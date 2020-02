Las "desconocidas" autoras españolas que copan la lista de los 'ebooks' más leídos en Kindle

Por el día, Victoria Rodríguez (Madrid, 1975) trabaja en una oficina de nueve a cinco y cuida junto a su marido de sus hijas preadolescentes en Parla (Madrid). Por la noche, le roba horas al sueño para convertirse en Kate Danon. Esa doble identidad es la que divide su día a día de su labor de escritora autopublicada. Imagina relatos como el de El secreto de Malcolm, en el que su aristocrática protagonista se ve envuelta en un matrimonio por conveniencia en la Escocia del siglo XIV. Su novela romántica aparece en la lista de los ebooks más leídos en Kindle en 2019.

En ese top 10 de bestsellers hay algunos éxitos de la literatura tradicional, como Yo, Julia (el Premio Planeta 2018, de Santiago Posteguillo), aunque la mayoría de los autores que lo integran han llegado a ser escritores, y a serlo muy prolíficos, sin depender de las editoriales tradicionales. No suelen ser personas conocidas para el gran público y algunas incluso firman con seudónimo. Conviven en otro circuito, el del ebook, al que han llegado por su cuenta a través de las plataformas digitales y en el que crean a menudo sagas literarias. Su éxito reta a los conceptos clásicos de literatura y de mercado literario. [Puedes consultar la lista completa al final de este artículo].

Rodríguez ya había publicado en formato físico con editoriales como autora de libros infantiles y juveniles, hasta que decidió probar suerte con esta fórmula del hazlo tú mismo. Presentó su texto al Premio Literario Amazon 2018 y quedó finalista. "De repente, vi que gracias a Internet me pedían libros en México, Brasil, Estados Unidos…. ¡Me han comprado libros hasta en Japón!", cuenta aún sorprendida a Verne esta madrileña, licenciada en Arquitectura Técnica. Eligió cambiar de nombre para diferenciar su faceta de autora infantil de sus novelas para adultos. Kate Danon, un nombre anglosajón, siguiendo la moda que impuso en su momento María del Carmen Rodríguez, que ha creado a las afueras de Madrid un imperio literario por más de 25 países bajo el nombre de Megan Maxwell. Su éxito resuena en una nueva generación de escritoras. "En ese momento, intuía que iba a vender más con nombre inglés. Fue así, pero ya no está tan de moda. Ahora es tarde para cambiarlo", admite la mujer tras el seudónimo de Kate Danon.

Lo que llamó la atención de esta forma online de publicar a la autora de El secreto de Malcolm (2018) fue precisamente el tener que buscarse la vida por su cuenta. "Si quieres promoción, tienes que moverte mucho en redes. Yo busco ayuda para todo. Encontré a alguien que sabe diseñar para que me hiciera las portadas. Y tengo en mi entorno a lectoras cero, que se encargan de ver la novela antes que nadie y que no se cortan a la hora de decirme lo que está mal. Eso sí, me dejo los ojos maquetando. De esa parte sí me encargo yo", explica Victoria Rodríguez. Antes de lanzar su libro a través de Amazon, unas vacaciones familiares de 10 días le sirvieron como investigación para profundizar en el subgénero de Highlands (romance histórico ambientado en Escocia) al que pertenece este título. La serie Outlander, inspirada en las novelas de la estadounidense Diana Gabaldon, nace de este fenómeno.

La lista de los más leídos de Kindle está repleta de nombres femeninos que combinan otras profesiones con su afición por la escritura. Un nombre del club de los autoeditados que ya conoce el lector medio es el de Eva García Sáenz de Urturi (Vitoria,1972). Ahora es una exitosa autora de la editorial Planeta, aunque también está en la lista de ebooks de 2019 y empezó en el mundo de la autoedición. Era funcionaria por oposición en servicios universitarios de documentación hasta que en 2012 se decidió a publicar sus propios textos. Ya es una de las escritoras más vendidas en España, con novelas suyas llevadas al cine. El silencio de la ciudad blanca, con Belén Rueda y Javier Rey, fue una de las películas españolas más taquilleras del año pasado.

El silencio de la ciudad blanca, éxito editorial y cinematográfico nacido de una autora, Eva García Sáenz de Urturi, que empezó a autopublicar sus novelas

En ella también se encuentra Lorena Franco (Barcelona, 1983). Su novela La viajera del tiempo combina romance y ciencia ficción. Se pasó años escribiendo a tiempo parcial mientras actuaba en series como Puente Viejo o Gavilanes. Al igual que a Kate Danon, el empujón definitivo le llegó tras ser finalista de uno de los concursos de Amazon para escritores autoeditados. Desde ese momento, tuvo que sumarle horas a la escritura mientras seguía siendo actriz y madre de cuatro hijos. En su perfil de Amazon, tiene cerca de una veintena de títulos publicados, algunos de ellos traducidos al inglés, alemán, italiano y portugués. El último de ellos se ha lanzado en febrero de 2020: el thriller El Último verano de Silvia Blanch. Como muchas de estas autoras, varios de sus libros forman sagas enteras.

En cambio, Ella Valentine, que aparece en el tercer puesto de la lista de ebooks con la novela rosa Multimillonario & Canalla, prefiere mantenerse en el anonimato. No es posible saber si detrás del seudónimo se encuentra una mujer o un grupo de personas ni cuál es su perfil. Contactada por Verne, comenta que prefiere no desvelar su identidad. Comparte a través de redes sociales los avances de sus nuevas publicaciones, todas ellas dentro de la saga romántica Multimillonario &, que engloba relatos influenciados por el exitoso 50 sombras de Grey. Ha publicado tres entregas desde mayo de 2019, en menos de nueve meses. El sencillo diseño de sus portadas se compone de una imagen de stock y el título del libro y el nombre de la autora sobreimpresionados.

Portadas de dos de los libros más leídos en Kindle en 2019

Cómo autoeditarse

La plataforma KDP (Kindle Direct Publishing) recopila herramientas que les permiten maquetar y crear sus propias portadas. Para completar su formación, muchos de estos emprendedores literarios repasan guías escritas por quienes ya han triunfado en este gremio o tutoriales de YouTube. A través de Kindle, los autores autoeditados tienen dos formas de lanzar su libro. Son diferentes pero no incompatibles. Pueden colocarlo en la tarifa plana de Kindle Unlimited (una especie de Spotify de libros) cuando ellos deseen. También pueden venderlo de forma individual a través de la plataforma de Amazon. En este caso, además de elegir la fecha de lanzamiento, deciden el precio al que quieren venderlo y reciben un 70% del importe. Según la experiencia de varias de estas autoras, que un libro forme parte de la tarifa plana de Kindle puede incluso estimular las ventas individuales, porque ayuda al boca a boca.

"Variedad" y "diversidad" son dos términos que repite Betty Argilés, responsable de contenidos de Kindle para España e Italia, a la hora de hablar sobre las intenciones de esta línea de negocio de Amazon. Romper con el concepto clásico de literatura, el de la intelectualidad alejada del lector medio, no quiere decir acabar con el negocio clásico de la literatura. "Ya no hay un patrón de conducta. Cada vez hay más autores híbridos, que venden sus derechos de autor en formato físico y los retienen en el sector digital para autogestionarse en él", comenta a Verne por teléfono. "No discriminamos a ningún tipo de autor y a ningún tipo de lector".

Como recuerda Argilés, el marketing tradicional ya no es la pauta a seguir. Hay muchos autores que son muy potentes en redes sociales: Es el caso de Juan Gómez Jurado, el más leído en Kindle en 2019 y con más de 245.000 seguidores solo en Twitter.

Lorena Franco (izquierda) era actriz antes de consolidarse como escritora, mientras que Eva García Sáenz de Urturi (derecha) trabjaba como funcionaria / Carlos Ruiz Monroy - David Aguilar EFE

Red de apoyo entre autoras

Rachel RP sí que muestra su rostro e identidad en redes sociales. Desde Zaragoza, crea textos como la romántica ¿En tu mesa o en la mía?, entre lo más leído en Kindle del año 2019 y valorada por sus lectores con 4,5 estrellas sobre 5 en Amazon. Y Judith Galán, residente en Sabadell, aparece en la lista con Calcetines rotos. En el álbum de fotos de su perfil en Facebook aparecen imágenes en encuentros literarios para autores autoeditados, en los que coincide con sus lectores y con otros compañeros en esta nueva modalidad literaria.

Hace unos años, se celebró el primer Encuentro Literario de Romántica para Adultos (RA) en un bar de San Sebastián de los Reyes (Madrid). "Éramos 50 personas como mucho. Y ahora van miles de asistentes al auditorio Marcelino Camacho de Madrid. Hay gente se queda fuera", comenta Virginia Rodríguez / Kate Danon, que estuvo en el primero de ellos y ahora viaja por toda España acudiendo a eventos similares. "Se ha creado una red de apoyo entre escritoras. Nos descubrimos entre nosotras nuevas herramientas de edición y hablamos a nuestros seguidores de los lanzamientos de las otras". En su círculo cercano están Laura Sanz, Lorraine Cocó (Finalista al Premio Literario Amazon en la edición de 2019) e Isabel Keats.

"Yo todavía no vivo de mis libros, pero algunas de mis compañeras que han decidido dedicarse a ello a tiempo completo sí lo hacen. Al final, hay que echarle horas", dice Rodríguez. "Y ser muy valiente", añade su marido Ismael, informático de profesión, lector ocasional de las novelas de Kate Danon y testigo de su ascenso literario en todos estos años.

Lorraine Cocó (izquierda) e Isabel Keats, dos de las escritoras autoeditadas que forman la red de apoyo de Kate Danon / Instagram

Esta es la lista de ebooks más leídos en la tienda Kindle en 2019

1. Reina roja, Juan Gómez-Jurado

2. La viajera del tiempo, Lorena Franco

3. Multimillonario & Canalla, Ella Valentine

4. ¿En tu mesa o en la mía?, Rachel RP

5. Los señores del tiempo: Trilogía de la ciudad blanca, Eva García Sáenz

6. Calcetines rotos, Judith Galán

7. El Asesinato de Pitágoras, Marcos Chicot

8. Yo, Julia, Santiago Posteguillo

9. El Secreto de Malcom, Kate Danon

10. ¡Que me detengan!, Mariah Evans

* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!