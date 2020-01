Comprar billetes de AVLO a 5 euros no es imposible: hablamos con personas que sí lo lograron

Renfe ofrece desde este lunes y durante 10 días 1.000 billetes de tren a cinco euros para el trayecto que unirá Madrid con Barcelona (y que en ocasiones hará parada en Zaragoza). La oferta coincide con la llegada de AVLO, la versión low cost del AVE. Pero la web de la compañía ferroviaria se ha colapsado en el lanzamiento, programado para la una de la tarde.

Los billetes de la promoción serán nominativos y se pueden adquirir en la web avlorenfe.com para viajar entre el 6 de abril y el 31 de agosto. Poco después de del inicio de la promoción, la página ha comenzado a dar problemas de acceso, supuestamente debido a la avalancha de peticiones de compra.

Aunque en Verne hemos intentado con empeño lograr uno de estos codiciados billetes, no ha sido posible acceder a la web de Renfe. En cambio, sí hemos encontrado dos héroes que han logrado el objetivo no cumplido de muchos otros españoles.

Uno de ellos es David Abad (23 años), ingeniero de Madrid especializado en Energías Renovables en busca de trabajo. Ha logrado comprar un billete de ida y vuelta a 10 euros (cinco por trayecto) para la primera semana de abril. "Todavía no tengo plan. Estoy esperando a que unos amigos logren billete en los próximos días", cuenta a Verne por teléfono. El otro afortunado es Víctor Serrano (34 años), guionista y responsable del departamento de audiovisuales de un hotel madrileño. "Mi familia vive en Barcelona y yo en Madrid, así que ya estaba registrado en la web de Renfe. Para nosotros es algo normal el intentar coger una oferta de AVE", dice.

Al igual que Serrrano, Abad también estaba registrado en la web antes de que llegara la una de la tarde. "Al principio no funcionaba. He recargado la página unas cuantas veces hasta que, no sé por qué, me dejó en una ocasión. Pero vamos, que fue la única vez que me dejó. He tenido muchísima suerte”, admite. Luego ha intentado volver a comprar más billetes, pero ya le ha resultado imposible acceder a la web.

Según cuenta, su único truco, por llamarlo de alguna manera, es haberlo intentado con el navegador Chrome y dar a refrescar muchas veces la página. "Me gustaría ir a Barcelona con dos amigos. Si en los próximos días no lo consiguen, pillaremos otros cuatro billetes más caros y dividiremos los gastos. Ya se irá viendo", confiesa nuestro héroe solidario del día.

Antes de que existiera AVLO, la web de Renfe ya lanzaba ocasionalmente billetes a precios bajos. Y ya era muy común que su web se colapsara. Además de usar el navegador adecuado o de estar ya registrado en la página, la compañía lanzaba en 2017 otros consejos para este tipo de compras. Uno de esos trucos que suelen funcionar cuando da error al cargar la página es el de borrar el caché del navegador (el historial de navegación), al menos el más reciente.



A Víctor Serrano fue su padre quien le recordó que podía comprar billetes de AVLO baratos pocas horas antes de que empezara la promoción. "A la una menos cinco o menos diez ya estaba con la página abierta y creo que he tardado unos 50 minutos en comprarlos", explica. ha logrado billetes para él y para su pareja. Cuatro trayectos por un total de 20 euros.

El guionista se considera "un adicto a viajar". En su día, había comprado un vuelo barato a Nueva York que salía de Barcelona, así que necesitaba viajar allí desde Madrid. Ha logrado billete, pero no con las fechas exactas que buscaba. Así que tendrá que quedarse un día más de lo previsto en Barcelona. Lo va a aprovechar pasando más tiempo en casa de sus padres y "disfrutando del Mediterráneo".



El primer día de servicio de AVLO, barato pero igual de rápido, será el 6 de abril, con tres salidas desde Barcelona (9.25; 16.25 y 20.00) y otras tres desde Madrid (9.15; 16.00 y 20.35). La mayoría de la gente que ha intentado comprar los primeros 1.000 billetes de oferta no lo ha conseguido. Al menos, las redes sociales han servido de premio para desahogarse.



nosotros intentando comprar un mísero billete por 5€ #avlo pic.twitter.com/uwYMyN5ncZ — mireia☁️ (@mireianarnia) January 27, 2020 Yo siendo optimista pensando que podría sacar con la oferta billetes de AVLO y resulta que no me deja ni entrar en la web pic.twitter.com/02eNNI9B0O — Soms🚀⚡ (@1016canciones) January 27, 2020

* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!