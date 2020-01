Quién es Miquel Montoro, el youtuber adolescente que habla sobre su vida en el campo

En un momento de la entrevista a Miquel Montoro en La Resistencia este viernes 31 de enero, David Broncano le dice "no te vamos a pedir que digas hòstia pilotes, para nosotros eres mucho más que eso". El youtuber mallorquín contesta con un gesto de aprobación, acostumbrado a las referencias a su frase viral, muy compartida en redes sociales desde principios de diciembre de 2019. Más allá de su "hòstia, pilotes", Montoro es un niño de 13 años de Sant Llorenç (Islas Baleares, Mallorca), donde vive con sus padres y su hermana en una finca con cultivos y animales. Relata en mallorquín cómo es su vida en el campo para sus 500.000 seguidores de Instagram y 161.000 suscriptores de YouTube.

Su trayectoria en internet empezó en noviembre de 2017, cuando subió su primer vídeo a YouTube. En él enseña a utilizar un motocultor, una máquina motorizada para arar terreno. En otro vídeo explica cómo sembrar patatas, cómo hacer una ensaimada, cómo cuida a cerdos y gallinas... En el vídeo más visto de su canal, con 1,7 millones de reproducciones, habla sobre "ses taronges" (las naranjas) y los beneficios de esta fruta para los catarros. En todos sus vídeos habla en mallorquín.

No tardó en captar la atención de los medios locales y regionales. En marzo de 2018 le entrevistaron en IB3, la cadena autonómica balear. "Todo se hace por ordenador y a mí me encantan los métodos tradicionales, todo lo que se haga de manera artesanal, como labrar o pasear con el tractor", contaba en esa entrevista. Desde entonces ha colaborado varias veces en uno de los estandartes de la cadena balear, el programa sobre vida rural Uep! Com anam? (Eh, ¿cómo vamos?).

En junio de 2018, en La Vanguardia, contaba que es "un niño normal y corriente, que le gusta hacer vídeos, subirlos y que la gente aprenda de ellos”. En la misma entrevista contó que ha sufrido acoso escolar en el instituto y que las mismas personas que se metían con él intentaron ser sus amigos cuando se hizo famoso: "Yo les digo que no quiero porque me hicieron mucho daño en su momento".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Montoro (@montoromiquel) el 17 Abr, 2018 a las 7:49 PDT

En abril de 2018 abrió su cuenta de Instagram, donde tiene casi el triple de seguidores que en YouTube. Ahí difundió la escena viral de "hòstia, pilotes", a través de un story. Ya no se puede consultar en su perfil, pero por redes sociales sigue circulando el vídeo en el que se le veía muy ilusionado porque en su casa estaban preparando albóndigas.

"Era una story de 24 horas que estaba preparando donde se mostraba, entre otras cosas, que me habían quitado la escayola del brazo que me había roto. Mi madre me dijo que entrara en la cocina con el móvil, vi lo que estaba en el fuego y me salió esta expresión", dijo al ser preguntado por el vídeo en el periódico balear Última Hora. En la misma entrevista, publicada el 23 de enero, aseguraba que el story "tiene más de un año, y en su día no tuvo esta repercusión".

Sin embargo, por muy ilusionado que se mostrara por las pilotes, en La Resistencia explicó que hay otros platos que le gustan más que las albóndigas. "Solo es carne picada. Lo que más me gusta es la porcella (cochinillo)".

Casi todos sus vídeos empiezan con un "uep, com va?" (eh, ¿cómo estás?). Para rodar esas escenas, cuenta con la colaboración de su familia. "Mis padres son quienes me ayudan mucho y luego el domingo, con mi hermana, solemos grabar. La intención es subir a YouTube, si podemos, un vídeo a la semana", contaba en Última Hora. Así, vídeo a vídeo, ha terminado como invitado en La Resistencia. "En redes sociales, cuando hemos puesto en Twitter que venías, has batido el récord histórico de likes de la historia del programa", le dijo Broncano. Poco después estaban comiendo sobrasada elaborada por el propio Montoro.

* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!