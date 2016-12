El tuitero que cuenta las horas hasta 2017 con curiosidades numéricas

Twitter da la posibilidad de recibir notificaciones cuando un usuario en concreto publica un tuit. Si aplicas esa opción a @SimonPerera, a cada hora en punto sabrás cuántas horas faltan para que termine el 2016 y, para hacerlo más interesante, la cifra irá acompañada de una curiosidad relacionada con ese número. Por ejemplo, este jueves a las 14 horas faltaban 58 para las campanadas y esto es lo que tuiteó.

58 horas para 2017.



Fun fact: el 58 era un número de mal augurio para los aztecas. Una leyenda cuenta que "predijo" la llegada de Cortés. pic.twitter.com/BRTiyKbwB0 — Simón Perera (@SimonPerera) 29 de diciembre de 2016 La lista completa está al final del artículo

Perera, un bioinformático de 26 años, activó su particular cuenta atrás hasta el comienzo del 2017 a las 16:00 horas del martes 27 de diciembre. Faltaban 100 horas para que llegara el nuevo año. "Un amigo me comentó en Twitter que en un rato solo restarían 100 horas del 2016. Me dio la inspiración para empezar la cuenta atrás. Comencé poniendo solo las horas, pero me pareció muy repetitivo. A partir del 80 añadí los datos curiosos", indica Perera, que atiende a Verne por teléfono.

De ahí en adelante, se suceden curiosidades que van de El Chavo del Ocho a los cromosomas de los mulos, pasando por la cantidad de lenguas en la Torre de Babel. "Es muy divertido", dice Perera, procedente de Las Palmas pero residente por motivos laborales en Barcelona. Utiliza la excusa de las horas restantes para el final del año para compartir curiosidades de todo tipo. "A mis amigos les ha gustado mucho la idea. Algunos me dan mejores fun facts que los míos para cada número", comenta.

Cuando le hemos entrevistado, Perera ya tenía programados los tuits de todo el jueves. Tiene que pensar otros 49 datos curiosos que acompañen a cada cifra hasta el 0 final, que publicará cuando muera 2016. "A partir de entonces, quizá también haga números negativos", añade Perera. Estos son los tuits del canario hasta las 8 horas del viernes 30 de diciembre (solo pincha en el 78 y el 74).

Para ver el resto de la cuenta atrás, pincha aquí.

* Para que no te pierdas nada, nosotros te mandamos lo mejor de Verne a tu móvil: ¡únete a nuestro Telegram telegram.me/verneelpais!