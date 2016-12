52 cosas que no sabíamos cuando empezó 2016

Si es verdad que no te acostarás sin saber una cosa más, deberíamos haber aprendido 366 cosas en 2016 (no olvidemos que era un año bisiesto). Por si te has despistado y algún día no estuviste especialmente atento, te recordamos 52 cosas que tuvimos la oportunidad de aprender este año: hay estudios, descubrimientos, datos e incluso la solución a enigmas que hasta ahora nos habían parecido irresolubles, como por qué el Sugus de piña es azul.

Cultura

1. Muchas de las canciones favoritas de los veinteañeros siguen un esquema muy similar, el llamado “grito millennial”.

2. Por qué Hodor solo decía: “hodor”. No lo explicamos aquí para no hacer spoilers de Juego de Tronos.

3. El precio medio de cada prenda de ropa en España ha bajado de 18 a 12 euros en 15 años.

4. La bolsa de reciclaje FRAKTA es el artículo más vendido de IKEA en sus 20 años en España. Aquí puedes ver los otros nueve.

5. Hemos visto cada episodio de Los Simpson una media de 36 veces.

6. El Greco era estrábico y sufrió varios ictus, según un estudio.

7. Vivimos en la era de la posverdad.

8. Los algoritmos de Facebook y Google no saben cuál es la diferencia entre una noticia cierta y un bulo.

9. Esta es la fórmula de Newton para convertir metales en oro o plata. Nota: no funciona.

10. Se ha descubierto un nuevo número primo, 2 elevado a 74.207281 - 1. Tiene unos 22 millones de dígitos, casi cinco millones de dígitos más que el 2 elevado a 57.885161 - 1, que era el más grande conocido hasta ahora.

11. El manuscrito más antiguo de América es auténtico, al contrario de lo que se sospechaba. El códice maya Grolier se descubrió en 1965.

Detalle del códice maya Grolier, que es bizarrísimo

12. Tutankamón fue enterrado con una daga hecha con metal procedente de un meteorito.

13. Ya puedes decir “bizarro” para referirte a algo raro. Al menos, esa es la recomendación de Fundéu.

Tu cerebro y tú

14. Las resonancias magnéticas son más efectivas a la hora de identificar mentiras que los polígrafos. La validez científica de los polígrafos está más que puesta en duda, pero sigue usándose con frecuencia en Estados Unidos, tal y como recuerda el estudio citado.

A De Niro y a Stiller les habría ido mejor con una resonancia magnética ('Los padres de ella')

15. La realidad aumentada puede ayudar en el tratamiento contra el dolor fantasma.

16. La risa entre amigos suena diferente: un estudio muestra que sabemos distinguir si una risa es entre amigos o entre desconocidos. Las carcajadas con amigos son más abruptas e irregulares, mientras que cuando reímos con desconocidos lo hacemos con sonidos más monótonos.

17. Confundimos algunos nombres, pero no otros, dependiendo de la categoría relacional que tengan para nosotros.

18. Leer ficción aumenta la empatía.

Ciencia

19. En enero supimos que podría haber un gran planeta, muy distante, orbitando alrededor del Sol, el planeta X. Tiene el tamaño de Neptuno (unas 60 Tierras) y su órbita es de 15.000 años.

20. Próxima b es un planeta del tamaño de la Tierra que orbita en torno a una enana roja. Necesitaríamos viajar durante 30.000 años para llegar hasta allí, pero es posible que haya vida.

21. Y a lo mejor nos hace falta mudarnos en algún momento: las emisiones de carbono han alcanzado un nuevo récord y estamos viviendo el momento de calentamiento global más extremo en los últimos 66 millones de años.

22. Así sería vivir en Marte: seis científicos pasaron un año aislados en Hawaii, simulando una colonia en Marte.

23. Ya conocemos el aspecto de la Vía Láctea al completo.

Imagen de la Vía Láctea tomada por 'Gaia'. ESA

24. En el universo hay dos mil billones de galaxias, como mínimo, diez veces más de lo que se creía.

25. En Plutón podría haber tanta agua salada como en la Tierra.

Imagen en color retocado de Plutón. NASA

26. Los aborígenes australianos son los humanos vivos más antiguos. Según el mayor estudio genético de poblaciones humanas, provienen de una migración africana anterior al resto.

27. Hay cuatro nuevos elementos en la tabla periódica.

28. En febrero se confirmó una predicción que hizo Albert Einstein en su Teoría de la Relatividad General: las ondas gravitacionales existen. Este descubrimiento ayudará a estudiar agujeros negros y el origen del universo, entre otros fenómenos astronómicos.

29. Un bebé puede tener tres padres.

Animales

30. Los leopardos han perdido el 75% de su hábitat desde 1750.

31. Los orangutantes pueden asesinar a otros orangutanes.

32. Los perros pueden saber qué hora es gracias al olfato, según Alexandra Horowitz, doctora en ciencias cognitivas de la Universidad de Barnard.

Tecnología

33. Las máquinas también nos ganan al Go, dos décadas después de habernos ganado al ajedrez.

34. No solo hay coches con inteligencia artificial que no necesitan conductor. DeepMind, de Google, puede usar el metro de Londres sin conocimiento previo. Por suerte (creo), aún estamos lejos de la singularidad, el momento en el que la inteligencia artificial sea capaz de diseñarse y mejorarse a sí misma.

35. Los móviles Zetta son un (presunto) fraude, no un ejemplo de empresa emprendedora española.

36. Siri no pronuncia bien el apellido de Barbra Streisand.

37. Un país desarrollado puede funcionar cuatro días seguidos solo con energía renovable. Lo hizo Portugal en mayo.

38. Conocimos la razón por la que las baterías de algunos móviles nuevos tienen tendencia a incendiarse: baterías cada vez más potentes en móviles cada vez más delgados.

Un Samsung Note 7 que se incendió durante unas pruebas en un laboratorio de Singapur. Edgar Su (Reuters)

Redes sociales

39. A veces las campañas online sirven para algo: el Ice Bucket Challenge financió un descubrimiento importante para el tratamiento del ELA.

40. Los catálogos online de lencería han de borrar los pezones de los modelos con transparencias por culpa de las redes sociales.

41. Si alguien comparte una noticia en redes sociales, hay un 59% de probabilidades de que no la haya leído.

Salud

42. Así beneficiaría a nuestra salud un impuesto a las bebidas azucaradas, según un estudio de las universidades británicas de Oxford, Cambridge, Reading, y de la de Otago (Nueva Zelanda), que ha analizado el impacto la imposición de esta tasa en el Reino Unido a partir de 2018.

43. Los zumos industriales tienen un nivel de azúcar “inaceptablemente alto”.

44. No se piden más divorcios en septiembre. En todo caso, en julio. Y las vacaciones que influyen no son las de los matrimonios, sino las de los abogados, que lo quieren dejar todo listo antes de irse en agosto.

45. No es solo una impresión tuya: hay más cumpleaños en mayo, debido al efecto de las vacaciones de agosto. Esta tendencia está cambiando desde los años 90: los nacimientos se están dispersando.

Miscelánea

46. Las alarmas de Zara permiten seguir el recorrido de cada prenda hasta su venta.

47. Las empresas con más mujeres ejecutivas tienen un 15% más de beneficios. La correlación se da sobre todo en el caso de la presencia de mujeres en puestos directivos. No hay diferencias sustanciales para las empresas con consejera delegada (ni a mejor, ni a peor).

48. Los billetes de 5 libras contienen sebo animal. Cosa que no gusta a los veganos.

49. Desbloqueamos nuestro móvil unas 80 veces al día, si es un iPhone.

50. Por qué el Sugus de piña es azul. No tiene nada que ver con la bandera de Barbados. Solo es por eliminación, como explicó a Verne la empresa: el amarillo se usaba para el caramelo de limón y el marrón se asocia al chocolate.

magen publicada en el perfil de Facebook de la marca

51. Si no añadiéramos un 29 de febrero a los años bisiestos, según el calendario, estaríamos en abril.

52. Esto es lo que pasa cuando respondes al spam de tu correo electrónico: que tienes material para hacer una charla TED de humor.

Y un extra: no hay nada nuevo en la legislación vial en lo que se refiere a este punto, pero teniendo en cuenta la polémica que siempre generan las publicaciones en redes sociales de la DGT y, en 2016, de la Guardia Civil, estamos casi seguros de que aún no sabes cómo coger una rotonda.

