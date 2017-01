Por qué en enero hay más muertes que en ningún otro mes del año

Navidad, la época más mortífera del año

D. Phillips et al. / Social Science & Medicine 71 (2010)

El estudio de 2010 Christmas and New Year as risk factor for death (Navidad y Año nuevo como factor de riesgo de muerte) explora las causas detrás del exceso de muertes en Estados Unidos (EE UU) por causas naturales en las dos semanas que empiezan en Navidad. Los dos días claves de las fiestas se produce el mayor repunte del año de defunciones en las salas de urgencias de los hospitales de ese país.

En esas fechas también hay más muertes por causas externas -mayor índice de autolesiones, homicidios y accidentes viales-, dice la investigación. Pero sobre el total de muertes, estas representan en EE UU un 7% frente al 93% de fallecimientos por causas naturales, por lo que queda descartado que el pico provenga de ahí.

El equipo de investigadores dirigido por David Philips exploró, entre otras cosas, si la reducción del personal sanitario -de vacaciones esos días- podía influir, o si quedaba compensado por el hecho de que la gente retrase ir al médico durante las fiestas. También vieron que no había un aumento en las muertes en Navidad de los pacientes con cáncer y otros enfermos terminales, a pesar de que en muchas ocasiones piden salir del hospital para estar con su familia durante las fiestas.

Después de analizar estadísticas y considerar diferentes elementos, incluyendo el estrés que pueden causar estas fiestas, fueron incapaces de determinar las causas del pico del número de fallecidos. "La Navidad y Año Nuevo parecen ser factores de riesgo de muerte, pero los mecanimos que están detrás de estos factores son actualmente desconocidos", concluyeron.