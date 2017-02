Un profesor de Religión de León asegura en clase que la homosexualidad es una enfermedad

Google Plus

La Consejería de Educación de Castilla y León investiga un posible episodio de homofobia que habría tenido lugar el 16 de febrero en un instituto de un pueblo de León. El profesor de Religión se habría referido a la homosexualidad como "una enfermedad". Cuando un alumno homosexual de primero de Bachillerato contestó diciendo que no se consideraba enfermo, el profesor le habría deseado "una pronta recuperación". Los hechos se produjeron en el Instituto de Educación Secundaria Valle de Laciana -en Villablino (9.500 habitantes)-.

Verne ha hablado por teléfono con uno de los alumnos que asistió a esa clase: "Quedaban 20 minutos para que acabase la hora de Religión. Estábamos hablando sobre el aborto cuando una compañera le preguntó qué opinaba sobre la homosexualidad. Dijo que quería mucho a los homosexuales, pero que tienen una enfermedad incurable. A la gente se le fue la olla con aquello. Entonces, un compañero dijo que era gay y que no consideraba que tuviese ninguna enfermedad. El profesor se acercó y dijo que le daba mucha pena".

El estudiante que ha accedido a hablar con Verne no escuchó el momento en el que el profesor le deseó "una pronta recuperación" a ese alumno, pero asegura que la mayoría de la clase sí se percató de aquella frase. "Cuando la situación se le fue de las manos, puso la excusa de que estaba citando a un autor, pero hasta entonces no había dicho nada al respecto". A las dos horas, según el relato de este testigo, "el profesor vino a pedirnos perdón, pero no se arrepentía de lo que había dicho; después se disculpó con el compañero que le dijo que era homosexual".

El profesor no ha hecho declaraciones sobre el suceso. Sí lo ha hecho el vicario de la Diócesis de León, Jesús Miguel Martín, que confirma por teléfono a Verne que el profesor de Religión hizo un comentario “desafortunado”, pero asegura que "todo se está sacando de contexto". "No dijo que la homosexualidad fuera una enfermedad, sino que mencionó una cita de un autor", añade Martín. El profesor hizo referencia al neurólogo holandés Dick Swaab, defensor de que la orientación sexual de la persona se define antes de que nazca. Sin embargo, en ningún momento se refiere a la homosexualidad como una enfermedad.

Desde el instituto no hacen comentarios sobre el incidente. Entre tanto, la Consejería de Educación de Castilla y León ha puesto en marcha una investigación para esclarecer lo ocurrido.

"De forma inmediata, la Dirección Provincial de León se personó en el instituto para aclarar los hechos. La investigación sigue en curso. De confirmarse lo que denunciaban los alumnos, podría derivar en un expediente disciplinario, pero de momento hay que respetar la presunción de inocencia", indican fuentes de la Consejería. Mientras se aclara lo sucedido, el profesor sigue dando clases en el instituto. Los hechos se hicieron públicos después que el colectivo Frente de Estudiantes - León los difundiera por Facebook.

"Soy vecina de Villablino. El jueves 16 de febrero, empecé a ver varias publicaciones de amigos en Facebook que hablaban sobre lo ocurrido. Hablé con ellos y lo que me contaron me indignó", dice por teléfono a Verne Zoe Fernández, miembro del Frente de Estudiantes y autora del post.

Fernández asegura que no es la primera vez que este profesor, que afronta su primer año en el instituto de Villablino, hace este tipo de comentarios: "Por lo que nos han dicho los alumnos, esto no es nuevo. Hace todo tipo de comentarios machistas, como que las mujeres solo sirven para limpiar y que las prostitutas no tienen dignidad". El alumno que ha hablado con Verne confirma estos episodios: "Es la primera vez que nos hablaba de la homosexualidad, pero ya había expresado opiniones machistas".

Desde la Diócesis de León, el vicario cree que "no se debe intentar decapitar" al profesor, "que ya ha pedido perdón". "¿Qué más tiene que hacer? ¿Ir hasta Bruselas de rodillas para pedir perdón? El problema surge en el aula y en ese marco se ha quedado", añade Martín. La concejala de Educación de Villablino, Olga Santiago, asegura a Verne por teléfono que el gobierno municipal "se pronunciará cuando termine la investigación".

