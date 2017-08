Motivos para enamorarse de todos los acentos del español en un minuto

Aarón Gómez no sabe si es mejor el acento andaluz, el argentino, el gallego, el venezolano o el madrileño. Sí tiene algo muy claro: "El castellano es un idioma maravilloso gracias a todos ellos", dice a Verne por teléfono. Este cómico canario ha pronunciado un discurso en defensa de la riqueza del castellano que ha captado la atención de las redes sociales, con más de 3.000 retuits en dos días desde el viernes 4 de agosto. Mirando a cámara, reivindica la belleza de todas las formas de hablar español que hay en el mundo en El castellano correcto. Esta es la transcripción del vídeo de un minuto de duración que abre este artículo.

Si crees que yo hablo mal por mi condición de canario es que piensas que tú hablas bien por tu condición de lo que sea. Es decir, que partes de la base de que tu castellano es el correcto, el mío no, dejando de lado un montón de matices importantes, como que nuestra lengua no es más que la derivación de otra y, como en todo, el dibujo de sus formas ha mutado en cada rincón donde esta se habla para adaptarse a la forma de ser, a las necesidades de comunicación, a su arte, a su gracia. Dialectos, acentos, expresiones... Todas válidas, todas preciosas, personales, que dan forma a los distintos pueblos y les ponen un sello auténtico. No se habla mejor español en un lugar u otro, no existe un mejor español, es una cuestión de gustos. Habrá a quien le parezca gracioso el andaluz y seco el madrileño, ininteligible el colombiano y meloso el argentino, y hay quien creerá que las cosas se dicen como le dijo su madre que se decían, llegando a la discusión incluso sobre si es tenis, playera, bamba, botín o zapatilla… y dejando muy aparte lo hermoso que es tener varias palabras para definir un simple objeto. Aquí seseamos porque estamos mezclados, adoptamos anglicismos, portuguesismos, españolismos, le echamos un poquito de las palabras que se inventan nuestras madres y construímos un lenguaje vivo, porque vivas están las palabras. Si sopla el viento en nuestro idioma hay quien querrá protegerlo con un muro, y quien construirá velas para aprovechar ese viento y moverse en el precioso y apasionante mar de la comunicación entre humanos.

Gómez es un cómico de 36 años de Santa Cruz de Tenerife. "Muchos canarios están muy acomplejados por su acento. En televisión, por ejemplo, algunos intentan rebajarlo. Y me parece fatal. Todos debemos estar orgullosos de las particularidades de nuestra forma de hablar", comenta. Su vídeo también se ha difundido en Facebook, donde acumula más de 1.000 compartidos dede que lo publicó el 3 de agosto.

El cómico canario lamenta que muchos andaluces, como los habitantes de otras regiones, también rebajen su acento en determinadas situaciones. Es el andaluz neutro, "un error tan grande como el canario neutro", considera Gómez. "Es como si pensáramos que nuestra forma de hablar es inferior a la de otras partes de España", añade.

Su opinión coindice con la de los expertos en lingüística. "Los actores de cine, los locutores de radio, los presentadores de televisión... Todos estos profesionales dejan a un lado su manera de hablar que le es propia e imitan la inherente a los madrileños o burgaleses. Eso da cuenta de cómo, en el campo simbólico mediático, se manifiesta explícitamente esa ideología imperial de inferiorización de los otros a partir de un punto cero. Sus capitales lingüísticos están desvalorizados", apunta en EL PAÍS el investigador de Sociolingüística Crítica en la Universidad de Huelva, Igor Rodríguez-Iglesias.

"Tenemos que reivindicar todos los castellanos"

El vídeo de Gómez se justifica en esa sensación de inferioridad que afecta a muchos hispanohablantes. "Estoy rodando una serie en Sevilla y paso la mitad del tiempo allí. Me encuentro los mismos complejos que en Canarias". Gómez cree que la variedad de acentos del español es "enriquecedora, algo de lo que presumir. Tenemos que reivindicar todos los castellanos".

"Ha habido una serie de polémicas en redes sociales", explica Gómez, "que me animaron a publicar este vídeo". Se refiere a un vídeo de finales de julio del youtuber DalasReview (cinco millones y medio de suscriptores), en el que cuenta una anécdota que no ha sentado bien en las Islas Canarias. Asegura que, durante unas vacaciones en esta comunidad autónoma, no fue capaz de entender lo que le decía un camarero. "No me ofendió, pero abrió un debate en redes que me parecía interesante", añade.

Esta no es la primera vez que Gómez reivindica con éxito la variedad del castellano. En 2013, participó en un programa de la televisión pública canaria para presentar su libro ficticio Palicar canario es fácil. Da consejos a los peninsulares para entender expresiones canarias. En otro vídeo, enseña a pronunciar los sonidos más particulares del acento canario.

