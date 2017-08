La historia de amor-odio entre hosteleros y las reseñas aficionadas de Booking y TripAdvisor

La opinión de los críticos profesionales

Montaje publicado en El comidista.

"Hay clientes que no saben distinguir entre lo anecdótico y lo sustancial. Al final te hacen una mala crítica por un error que no va a ocurrir con el siguiente cliente. Y te da rabia", lamenta a Verne Eva, la dueña de los apartamentos asturianos que se han enfrentado a las críticas de Booking a través de Facebook.

El comidista, Mikel López Iturriaga, cuenta en uno de sus artículos lo que opina de un servicio como TripAdvisor. "Es una web útil para quien le gusta comer bien: cuando no conoces una ciudad, puedes sacar de ella recomendaciones de restaurantes bastante sensatas, así como advertencias sobre lugares a los que es mejor no acercarse, ambas basadas en comentarios de personas que han estado en ellos. Pero como todo sitio de internet donde la opinión es libre, no falta la opinión tonta. La que deja gente sin ningún criterio que se queja sin razón, que protesta por chorradas, que miente o que directamente muestra su cortedad mental".

Su sección para EL PAÍS ha destacado en varias ocasiones algunos de los enfrentamientos entre comentaristas y propietarios de restaurantes para mostrar "la subcultura de la rabia alimentada por la venganza. El todo vale", define su colaborador, Òscar Broc. En su texto, muestra críticas que incluyen la calificación más baja posible basadas, por ejemplo, en aspectos tan poco técnicos como que los comensales no pudieron charlar con el chef al final de la comida.