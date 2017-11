Ni InfoJobs ni LinkedIn: este malagueño ha conseguido trabajo gracias a Twitter

Google Plus

En octubre, en la provincia de Málaga había 153.764 personas en paro. Desde este viernes 10 de noviembre, al menos una de ellas ha conseguido un empleo. Es Juan Carlos Cano, un maestro de Estepona de 32 años. No lo ha logrado repartiendo currículums a diestro y siniesto, tampoco ha sido a través de InfoJobs o LinkedIn y mucho menos gracias al Inem. "He conseguido trabajo gracias a Twitter", explica a Verne por teléfono.

Su historia empieza el 25 de octubre. Aquel día, publicó el siguiente tuit:

Ahora tiene 726 seguidores "y cuando publiqué el tuit eran menos". No planteaba una situación desesperada: no hablaba de bocas que alimentar ni de cuánto tiempo llevaba en paro. Los matices que suelen influir en la difusión de estas historias no se encontraban en el tuit. Contó lo que cabía en 140 caracteres.

Sus mensajes anteriores apenas tienen interacciones, pero aquel alcanzó rápidamente cientos de retuits. "Me sorprendió mucho. Normalmente no me retuitea nadie", dice Cano. Muchos que hayan visto su tuit habrán pensado que recurrió a Twitter como último recurso, tras agotar todas las vías posibles. Ni mucho menos. "Aquel 25 de octubre fue el primer día que empecé a buscar trabajo", dice.

"Llevo sin trabajar desde octubre de 2016", relata a Verne, "cuando dejé mi empleo en una academia para niños. Lo hice para preparar las oposiciones de 2017, pero finalmente no salieron plazas para mi especialidad (Educación Física). Al poco tiempo me operaron del hombro y llevo convaleciente desde entonces".

En casa de Cano no ha habido problemas pese a sus meses en paro: "Mi mujer tiene plaza fija como funcionaria, así que no tenemos apuros económicos. Mantenemos a nuestros hijos perfectamente". "Una vez que me recuperé del hombro, empecé a buscar trabajo", dice.

Aquel 25 de octubre, cuando escribió el tuit, también repartió unos cuantos currículums en su ciudad, Estepona. "En mi sector, la enseñanza, es muy difícil encontrar buenos puestos de trabajo más allá de las oposiciones". No tenía problemas en dedicarse a otra cosa.

Mientras repartía los folios con su cara, sus datos y su experiencia, el móvil no paraba de sonarle. "Era abrumador. No dejaba de recibir notificaciones. La gente se puso a compartir el mensaje a lo loco", dice Cano. Llegó a alcanzar más de 12.000 retuits. "Es una absoluta pasada. He recibido ofertas de todo tipo, tanto en España como en el extranjero. Me han llegado de Polonia, de Alemania, de México... Te diría que cientos y cientos de ofertas, muchas de ellas en firme", comenta.

Sin embargo, la oferta laboral que ha acabado convenciéndole llegó nada más publicar el tuit, "cuando llevaba unos 40 retuits". "Un chico de Málaga me dijo que en su empresa, un call center de servicios financieros, necesitaban empleados. He realizado un proceso de selección y el jueves 9 de noviembre me confirmaron que me contrataban. El viernes fue mi primer día", dice.

En ese momento borró el tuit, mostrándose muy agradecido a las personas que compartieron su mensaje. "Lo elimino para que no siga circulando, que todavía había gente que me pasaba ofertas de empleo", explica. No compartió el mensaje en niguna otra red social.

Gracias a Twitter he pasado del paro al pluriempleo. Mi familia y yo os lo agradecemos de corazón. 12.700 GRACIAS pic.twitter.com/JJSGzwuUtI — Juan Carlos Cano (@jccanol) 9 de noviembre de 2017

Hay más personas que han empezado este viernes en su empresa, cuyo nombre prefiere no revelar. Ellos accedieron a la oferta a través de InfoJobs: "Les he contado que me enteré por Twitter, pero sin muchos más detalles. Ya habrá tiempo para explicarles la historia completa".

Trabajo gracias a las redes sociales

La red social especializada en ayudar a las personas que buscan empleo es LinkedIn. Cano no se ha asomado a esta red social para conseguir un puesto de trabajo. Lo ha hecho en Twitter, que no está pensada para este objetivo pero tiene muchos más usuarios. Si, como en el caso de Cano, un mensaje empieza a circular en esta red social, es más fácil que llegue a ojos de personas con ofertas sobre la mesa.

En febrero, Facebook lanzó una herramienta en la que las empresas pueden colgar sus ofertas y los usuarios pueden consultarlas. Esta sección apenas se ha promocionado en España. También hay grupos en esta red social especializados en las ofertas y demandas de empleo. La empresa de Mark Zuckerberg podría dar otro paso más en la misma dirección. Según Techcrunch, Facebook está estudiando una herramienta con la que elaborar currículums compartibles dentro de la red social.

