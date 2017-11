Cosas que se escuchan cuando 'Cersei' firma autógrafos en Madrid

"A ver si no tarda en salir, que tengo ganas de ir al baño y con el traje de stormtrooper tardo muchísimo en hacer pis".

No existe ningún mundo fantástico en el que un soldado imperial de Star Wars pudiera estar posponiendo ir al baño por conocer a Cersei Lannister. Ocurre en el mundo real. Concretamente, en la convención de cómics y cultura popular Comic Con Madrid: a las 11:30 de la mañana de este 11 de noviembre, más de un centenar de personas se agolpan frente a una valla para conocer a Lena Headey, la actriz que interpreta a Cersei Lannister en Juego de tronos. Muchos han pagado 45 por poder acceder a la firma de autógrafos. Otros –entre los que se encuentra el stormtrooper–, solo esperan poder verla desde la distancia.

– "Voy a decirle: Hola, me llamo Juan, soy súper fan... Y luego: 'Shame! Shame! Shame!' hasta que me echen".

– "La firma no es para mí, es para mi hermana. Se lo diré. Aunque le aclararé que nuestra relación no es como la suya con su hermano Jaime".

– "¿Te imaginas que en vez de con su nombre te firma como 'valar morgulis'? Ya no vuelvo a dormir nunca.

Falta muy poco para que Lena Headey empiece a firmar fotos en #comicconmadrid. Cuánta gente esperando el gran momento! pic.twitter.com/54U4jgd2ys — Heroes Comic Con 💥 (@Heroes_ComicCon) 11 de noviembre de 2017

– "Nosotros nos vamos a ir, queda muchísimo para que salga", dice un padre a su hijo adolescente. Este responde: "Vale, yo me espero. Cuando salga la miro, se me enciende el corazón y luego voy a buscaros".

Hay mucha expectación. Headey firmará varias veces durante la Comic Con (dos el sábado y tres el domingo), pero esta será su primera aparición. No se pueden hacer fotos, aunque todo el mundo espera con el móvil en la mano para intentar pillar despistados a los miembros de la organización. A las 12 y pocos minutos, la Lannister aparece y los fans comienzan a empujar para pillar un sitio desde donde verla.

– "¡A conquistar Poniente!", grita un grupo de adolescentes que empujan desde atrás.

– "No hagáis el Hodor, ¡no sujetéis a las masas!".

– "Con la experiencia que tenemos con la Virgen del Rocío, cruzar la avalancha y saltar la valla debería estar chupao", bromea un grupo de sevillanos.

– "¡¿A alguien se le ha caído una tiara de Wonder Woman?! Repito: me he encontrado una tiara de Wonder Woman en el suelo, ¿alguna Wonder Woman en la sala?".

Lena Headey lleva un micrófono. En la serie suele llevar una copa de vino. Juan Naharro Gimenez (Getty Images)

– "¡Queremos que Cersei sea comunal!", grita alguien que, además de fan de Juego de Tronos, lo es de Amanece que no es poco.

"¡Por favor, no hagáis fotos!", grita uno de los trabajadores de la Comic Con... Unas quince veces por minuto. Todo el mundo intenta tomar fotografías, a pesar de que que hay varios carteles pidiendo que no se haga. Además, no es fácil: para evitar que se capten imágenes de Headey –a la que todo el mundo llama "Cersei", aunque no vaya disfrazada de su personaje–, la organización ha colocado a un chico enorme delante de ella. Los que se agolpan tras la valla lo bautizan como "La Montaña".

– "¡Esa Montaña, que se mueva un poco, que no le vemos ni el flequillo!".

– "¡Que bote La Montaña! ¡Que bote La Montaña!".

La Montaña no se movió, pero Lena Headey sí. Lo hace después de escuchar una broma del público. Tras 45 minutos firmando, la actriz debe tener frío y se coloca una bufanda. Los fans están rapidísimos:

– "WINTER IS COOOMIIIIIIIING!".

Headey se ríe y se levanta a chocar las manos de sus seguidores. Eso suena así:

Uno de los motivos por el que no está permitido sacar fotografías es porque, una hora después de la firma, Comic Con organiza una sesión de fotos con los fans. Al igual que ocurre con los autógrafos, el precio por llevarse a casa una imagen con Cersei son 45 euros. Más de 250 personas aguardan en la cola.

– "Por el amor de Dios, ¿cómo va a hacerse una foto una Khaleesi con Cersei? Eso es brutalmente perverso", comenta un joven tras ver a una chica disfrazada de Daenerys en la cola. También hay varias Cerseis, un Jon Nieve...

– "Se nos va a hacer de noche con esta cola", comentan en otro grupo. "Se nos va a hacer invierno", le responden.

– "Como esto no avance rápido va a haber sangre y fuego. ¡Sangre y flashes!".

– "Me da igual la cola, quiero poder decir: 'Me he hecho una foto con una de las mayores tiranas del universo".

– "Este ticket [el que da acceso a la la zona de foto] es mi bien más preciado ahora mismo".

Tanto entre los que hacen cola como entre los que pasan cerca, uno de los temas de conversación más socorridos son los 45 euros de la foto.

Un pequeño trozo de la cola para la sesión de fotografías con Lena Headey

– "Yo los pago muy a gusto porque soy muy fan, pero me parece de locos. ¡Tampoco es Obama!", comenta una chica en la cola. "¿Pagarías 45 euros por hacerte una foto con Obama?", le pregunta un amigo. Ella responde: "Pues no, la verdad es que no".

– "Me parece fatal que paguéis 45 pavos por una triste foto", comenta un chaval que acompaña a dos amigas. "¡Tú te los acabas de gastar en una triste figura de anime [dibujos japoneses]!", le responden. "Bueno, ya, cada uno es friki para lo que quiere".

– "Mira que yo estoy mal por gastarme 45 euros en una foto, pero los que se gastan casi lo mismo por una foto con Coloso o la Leia de CGI están peor".

Además de la actriz que encarna a Cersei, por la zona de firmas y fotos de la Comic Con también pasan Jena Coleman (Clara Oswald en Doctor Who), Stefan Kapicic (Coloso en Deadpool) e Ingvild Deila, a la que muchos se refieren como "la Leia de CGI": es la actriz que encarna a la Princesa Leia en Star Wars Rogue One. Sobre su rostro, reconstruyen el de Carrie Fisher de joven por ordenador. "Es como pedir unas gambas con gabardina y que te las traigan sin el rebozado", dice un fan de Cersei. Varios en la cola le ríen la gracia.

Incluso en un mundo tan alejado de la realidad como la Comic Con, hay quien se acuerda de Cataluña. Con un mensaje optimista: frente a la entrada de las firmas de la "Leia de CGI" aparece un hombre disfrazado de Capitán Spock, el personaje de Star Trek. Desde la cola para las fotos de Cersei, se escucha:

– "Venga ya, los fans de Star Trek y los de Star Wars son irreconciliables. ¿Cómo no nos vamos a entender con Cataluña si hay un Capitan Spock que quiere hacerse una foto con la princesa Leia?".

