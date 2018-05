Física aplicada a YouTube: el canal de éxito de un manchego de 23 años

Cuando tenía 14 años, José Luis Crespo vio un documental en internet. Hablaba de la teoría de cuerdas. "Me fascinó. Tenía la idea de que la física era algo más básico, pero la teoría de cuerdas me llevó a un lugar de fantasía, algo que sonaba a ciencia ficción", dice a Verne por teléfono. Cuando este manchego de Valdepeñas (Ciudad Real) se enamoró de la física empezó a nacer QuantumFracture, el canal de YouTube con casi un millón de suscriptores en el que Crespo habla de la ciencia que intenta explicar el universo.

Abrió su canal de YouTube en 2013, con 18 años y recién llegado a Madrid para empezar a estudiar Física en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Cinco años después, a los 23, ha terminado la carrera y varios de sus vídeos superan el millón de reproducciones. Habla de teorías y conceptos muy complicados, pero lo hace con un estilo que entendemos los de letras. Su labor de divulgación acaba de ser reconocida con el premio de internet a la mejor marca personal en la categoría de ciencia y tecnología, concedido por la organización Día de internet. Este es uno de los vídeos más vistos de su canal, un resumen de apuntes para estudiantes de física.

"Desde que empecé a hacer los vídeos, el feedback ha sido muy bueno. Le gustaban a mis compañeros de clase en la universidad y también a mis profesores. Vi un nicho y entré con todo", dice Crespo, cuyos vídeos no suelen superar los cinco minutos de duración. "Intento que resulten divertidos y fáciles de ver. Es obvio que para algunas personas que no sepan nada de ciencia o física hay barreras, pero yo hago los vídeos para cualquiera".

El planteamiento de Crespo coincide con el eslogan de su canal: "El lado más loco (y real) del universo". Acerca la física al espectador medio de YouTube con varias estrategias. Utiliza un lenguaje cercano e informal: después de soltar una parrafada científica dice "lo sé, esto es una paja mental que flipas"; recurre a referencias de la cultura popular sin despotricar sobre sus errores científicos, sino reivindicando su lado más interesante -como la serie Rick y Morty-; le pone mucha pasión a la física, "ya que es mucho más bonito que te digan que hace millones de años la luz estaba encarcelada en el plasma primitivo a que te lo digan con términos aburridos". Este vídeo en el que analiza la física tras Stranger Things reúne todas las cualidades anteriores.

También ayuda su tono de voz. "Sí, me han dicho varias veces que tengo una voz muy radiofónica", dice. Entre sus vídeos más reproducidos hay algunos que parecen hechos para estudiantes, curiosidades de la física, pero entre los que más se repiten están los que analizan temas más filosóficos como el destino o la existencia de Dios. Su vídeo con más visualizaciones es una serie de argumentos contra los terraplanistas. "Me fascina cómo adoptan argumentos dogmáticos de mierda".

"Estos temas tocan a todo el mundo. Al común de los mortales, la mecánica cuántica no le importa. Y lo respeto. Pero hablar de Dios, algo tan arraigado en la sociedad, incita mucho al click", comenta Crespo, que sube un vídeo a la semana. "Apenas gano dinero, es muy complicado, pero me da para vivir". Dedica unas 40 horas semanales a sus vídeos, "vamos, una jornada completa". También produce vídeos para Flooxer, el canal de vídeos para internet de Atresmedia.

Uno de los aspectos que más le preocupa de sus vídeos es que sean rigurosos. Un amigo investigador revisa sus guiones y un profesor con el que coincidió durante la carrera le asiste cuando habla de cosmología. "Cuando alguien me señala algún error suele estar equivocado. Puede haber opiniones distintas respecto a diferentes teorías, pero en cuanto a rigor nadie puede tocarme un vídeo", dice.

De cara al futuro, Crespo tiene claro que se quiere seguir dedicando a la divulgación. "En la carrera te das cuenta de hacia dónde te vas a dirigir. Investigar en física es responder a problemas que nadie se ha planteado, exige un conocimiento muy alto. Yo sé bastante de física y procuro entender todo lo que puedo, pero no disfruto la investigación. Sin embargo, la divulgación no se me da mal y me parece un reto de la hostia. Hay adolescentes que me han dicho que han empezado la carrera de física por mi canal", añade Crespo.

Este youtuber ha visto como sus mejores compañeros de clase se han ido de España porque "las becas que les ofrecían eran ridículas. Conozco a mentes brillantes que están ganando una miseria, a profesores excelentes que se han marchado de este país porque no les daba para vivir". Crespo critica las declaraciones del ministro de Economía, Ramón Escolano, en EL PAÍS, en las que aseguraba que "la ciencia en España está vibrante": "No es verdad. Mi experiencia es que vamos a peor".

Los referentes de QuantumFracture

Hay divulgadores científicos muy famosos. Entre los más conocidos están los estadounidenses Carl Sagan o Neil deGrasse Tyson, autores de la versión antigua y nueva de Cosmos, una serie que Crespo no ha visto. "En serio, no me preguntes por qué". Crespo también destaca a Bill Nye, famoso por su programa de televisión en Estados Unidos en los 90 -y ahora para todo el mundo en Netflix-, "pero ninguno de ellos son mis referentes principales".

Los espejos en los que se mira Crespo son otros youtubers en inglés. "Son los que abrieron el camino, los que hablaban de ciencia en YouTube sin el tono solemne de los documentales", comenta. Destaca a Minutephysics, Veritasium, SmaterEveryDay y Vsauce, todos ellos con varios millones de suscriptores. En este artículo de EL PAÍS puedes conocer a otros divulgadores científicos en español en YouTube.

Todos los canales mencionados anteriormente tienen a hombres como protagonistas. Además, según explica Crespo, el consumidor medio de su canal es un hombre de 17 años. Sin embargo, este manchego asegura que cada vez hay más mujeres que se acercan a la ciencia a través de YouTube. "Es más, mi canal favorito ahora mismo sobre divulgación científica es de una mujer, Antroporama". Es el canal de Patri Tezanos, con más de 100.000 suscriptores, especializado en neurociencia o biología.

