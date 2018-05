368 cromos después, una madre de Badajoz ha terminado de crear el álbum de la Liga Femenina

Google Plus

Una de las aficiones más extendidas de los futboleros, grandes y pequeños, es coleccionar cromos de la Liga. Los ídolos de las hijas de María Vázquez, que vive en Montijo, en Badajoz, juegan en la Liga Femenina. No hay álbum de cromos de esta competición, así que su madre lo ha ha creado por su cuenta. Ya hablamos con ella en abril, cuando su proyecto llamó la antención en internet después de que pidiera ayuda para conseguir algunas fotos de jugadoras. Miles de personas retuitearon su mensaje. El 24 de mayo, tras ocho meses de trabajo y 368 cromos, anunció que había terminado.

Hola, @LigaIberdrola @LaLiga @rfef ! He terminado el proyecto q inicié allá por octubre para mis hijas, q querían cromos de #futfem . Han sido 16 equipos, 368 fotos (alguna q no encontré) y un trabajo del q me siento orgullosa. Ojalá sea el inicio de una realidad pronto. (1) pic.twitter.com/5VnUNpsYfp — María Vázquez (@MariquillaVC) 24 de mayo de 2018

"Estoy satisfecha", dice a Verne por teléfono Vázquez, que trabaja en una empresa de comunicación multimedia. Asegura que ha recibido ayuda de varios clubes de la Liga Femenina y, a partir de la atención que despertó su tuit pidiendo ayuda, de la Liga Iberdrola (primera divisón femenina) y de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). A través de Twitter, La Liga ha agradecido a Vázquez que emprendiese su proyecto.

¡Gracias a ti por hacer realidad el sueño de tantas y tantas niñas! 👏👏 — LaLiga (@LaLiga) 24 de mayo de 2018

"También me ha ayudado mucho un medio especializado en fútbol femenino, la web Ellassonfútbol.com. Tienen muchas imágenes y me han conseguido algunas que se me estaban haciendo imposibles". Para cada cromo, Vázquez necesitaba dos imágenes de cada jugadora, una posando y otra mientras juega en el campo. Estos son algunos de los últimos cromos que ha terminado.

Así ha conseguido completar 368 cromos de la Liga Iberdrola. Faltan algunas jugadoras, muy pocas, pero da el proyecto por terminado. "No he conseguido fotos, por ejemplo, de Carolina Morales del Zaragoza, ni de Candela Andújar, canterana del Barça B que ha disputado algunos partidos con el primer equipo. Andújar es una de las jugadoras favoritas de mi hija mayor", añade.

Las complicaciones de Vázquez para terminar el álbum son inimaginables en fútbol masculino: hay cientos de imágenes de todos los jugadores desde todas las perspectivas posibles. "Lo merecen las jugadoras, lo merecemos los aficionados, lo merecen tantas niñas que buscan referentes donde mirarse. Lo merece el deporte", dice.

Vázquez asegura que hay editoriales fabricantes de álbumes que se han puesto en contacto con ella. Sin embargo, "no tiene pinta de que vaya a haber un álbum oficial". Dice que, si la RFEF no impulsa un álbum de la Liga Femenina, ella hará uno nuevo la próxima temporada. "Qué remedio, ya he sentado un precedente".

"Ojalá todo esto ayude a visibilizar el fútbol femenino. Creo que algo hemos conseguido, ya que al menos hemos puesto el dedo en la llaga. Ojalá no quede en una simple anécdota", comenta Vázquez.

Este es el perfil oficial de Twitter de la Liga Iberdrola, en el que se puede seguir la actualidad de la competición. Como cuenta EL PAIS en este artículo, el Atlético de Madrid se proclamó campeón de la Liga Iberdrola el 14 de mayo. El sábado 2 de junio se disputa la final de la Copa de la Reina en Mérida. "Iremos, faltaría más", dice Vázquez. Las finalistas saldrán del Granadilla - Atlético y del Athletic - Barça, que se disputan este fin de semana.

