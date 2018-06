Si hay más mujeres que hombres, ¿podemos decir Consejo de Ministras?

Trabajadoras y trabajadores

La labor de la RAE en redes sociales ha sido por lo general muy elogiada . Pero no se recibió tan bien una respuesta del pasado lunes. La actriz y activista Alicia Murillo criticaba la decisión de la empresa cordobesa Aceites y Energía Santa María de no abonar unos atrasos a sus empleadas aduciendo que el convenio habla de “trabajadores” y no de “trabajadoras”.

La Academia contestó que “quizá la insistencia en afirmar que el masculino genérico invisibiliza a la mujer traiga consigo estas lamentables confusiones. Este comentario sumó más de 1.500 retuits en dos días y muchos comentarios negativos, que criticaron el hecho de que la RAE pareciera culpar a quienes se quejan del sexismo en la lengua de la actitud de la empresa. Preguntada al respecto, la RAE explica que "simplemente se trataba de una advertencia desde el punto de vista lingüístico".