Cosas que sorprenden a los españoles cuando llegan a vivir a Reino Unido

Una de las preguntas habituales a las personas que se trasladan a vivir a otros países es cómo se han adaptado a su nueva vida cotidiana. Cuando has vivido en un país con persianas, amanecer de otra forma resulta chocante. Tener que aprender un idioma puede ser una de las cosas más duras -el alemán, por ejemplo, ha sido una pesadilla para unos cuantos-, pero cuando se trata de Londres, muchos españoles parten de la base de poder defenderse con el inglés. Lo que no procesan tan bien es la omnipresencia de la moqueta.

Oficialmente hay 240.934 emigrantes españoles residentes en Reino Unido, a fecha del 1 de enero de 2018, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), tal y como explica en su metodología los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE). Sin embargo, esta cifra no recoge a los emigrantes no residentes, es decir, a los que tienen prevista una estancia de menos de un año, ni a los que no han regularizado su situación en el extranjero. Así que la cifra es superior a la oficial.

Lanzamos la misma pregunta en varios grupos de Facebook de Españoles en Londres (y II) que entre ambos suman más de 90.000 miembros. ¿Qué cosas confunden a los españoles cuando llegan a vivir a la ciudad?

Housing (Casa)

- Que no haya enchufes en los baños y sí moqueta en casi todas las habitaciones de la casa.

- Baño con moqueta. ¡Lo que debe recoger esa moqueta!

- Los trenes con moqueta.

- En muchos baños de las casas la luz se enciende tirando de una cadenita.

- ¡No hay persianas!

- La forma de los grifos.

- Que en sitios públicos el agua de los grifos salga caliente. Ardiendo.

Eat and drink (Comida y bebida)

- Que se sienten en el suelo con el traje de oficina a comer

- La fruta sabe a cartón.

- Que coman judías en el desayuno.

- Gente bebiendo alcohol en el bus e incluso comiendo sushi.

- La elegacia de los pubs, comparados con los baretos de los años 80 en España.

- Que beban café mientras comen o cenan.

- Patatitas sabor a bictec. Sabores que no veo en España y me gusta descubrir.

- Su amor a la fritanga.

- El sándwich de patatas de bolsas.

- Que te vendan como "Spanish" cualquier cosa a la que hayan añadido chorizo.

Personality (Personalidad)

- Yo tenía un puesto en un mercado y a veces, cuando me saludaban con tanta efusión, giraba la cabeza para ver si hablaban con alguien más.

- Me chocaba que dijeran cheers a la hora de decir gracias... yo pensaba "si no estamos brindando, ¿qué hacen?" [en este contexto es una expresión habitual para decir gracias]

- ¡¡Los calcetines!! Hasta las rodillas los lleva; sea verano, invierno o de boda.

- Las verjas de los jardines tan bajas, que todo el barrio te ve en ropa interior si quieres salir al jardín a que te de el aire…

- Que cuente algo y me contesten fair enough [es como decir vale, me parece bien, me parece razonable]

Manners (Costumbres)

- Aquí no se cortan, es decir: se tiran un pedo en el bus y dicen "sorry"; se tiran un eructo, "sorry", se limpian los mocos y dicen "sorry". Soy el único que se aguanta esas cosas hasta llegar a casa?

- Llevo dos años en Londres y tengo una colección de cards mayor que las que he recolectado en toda mi vida en Espaa. La Leaving card,

- Ver a gente con abrigo y chanclas en pleno mes de enero eo en julio con el solazo y el abrigo de plumas en el metro o bus

- Que aún existe la típica furgoneta repartiendo leche 😂

- Por mi zona, está el camión de los helados con la musiquita jajajaja no sé por la vuestra jajaja siempre pasa a la misma hora. La música es super estridente jajajaja

- Que vayan dando empujones y codazos pero siempre muy educados con el "sorry" por delante.

- Que durante el día en los colegios, los críos lleven un pack lunch con el típico bocadillo y una bolsa de patatillas, a las 4 a cenar y que los metan en la cama a las 7.

- Cierto yo cuando entré por primera vez en un Wetherspoon (cadena de pubs) y vi la moqueta pensé madre mía aquí me tropiezo, me quedo pegado al suelo y no me levanto.

- Que la mayoría de niños vayan en scooter (patinete) al cole.

- ¿Y qué me dicen de que en lugar de perros haya zorros callejeros?

- Los frenos de las bicis van al lado contrario que en España.

- El no saber para dónde coño mirar cuando cruzas por primera vez una calle.

