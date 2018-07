"Tenemos que hablar del futuro": una astrofísica contra los tópicos de la ciencia ficción

El futuro ha resultado para muchos decepcionante: poco importan los avances en sanidad, educación, internet… Todavía se oyen quejas por la ausencia de coches voladores. Katie Mack, astrofísica de la Universidad de Carolina del Norte, ha dedicado un hilo en Twitter a exponer algunos de los motivos por lo que ese futuro imaginado por la ciencia ficción no era tan buena idea como nos parecía de niños. “Amigos -arranca su hilo-, tenemos que hablar del futuro. No tiene sentido quejarse por no tener jetpacks (mochilas propulsoras) ni coches voladores. Las viejas series de televisión han creado a una generación que está teniendo una envidia equivocada del futuro de la ciencia ficción”.

Friends, we need to talk about The Future. It is no longer acceptable to complain about not having jetpacks and flying cars. Old TV shows have created a generation of people doing sci-fi-future envy wrong. Thread begins here.

En su hilo explica que los jetpacks ya existen, pero que no se usan porque son caros, ruidosos y muy peligrosos. “¿Quieres llegar rápido a un sitio? En muchas ciudades puedes caminar por la calle y alquilar una moto eléctrica con tu móvil. Disfrútalo”. Los coches eléctricos también son una mala idea: ir en coche ya es lo suficientemente peligroso como para ponerle cohetes: “Sácate una licencia de helicópteros", aconseja.

FLYING CARS are a terrible idea. Traffic is chaotic enough in two dimensions. Being in an ordinary car is more likely to kill you than almost anything else you do. And you wanna put *rockets* on that thing?? Go get a helicopter license and stay away from the roads.

JETPACKS exist. They’ve been around for decades. No one uses them because they are expensive, inefficient, extremely loud, and fantastically dangerous. Want to get somewhere fast? In many cities you can now walk down the street and rent an electric scooter with your phone. Enjoy.

Además de eso, habría que mencionar que ya ha habido más de 300 modelos de coches voladores funcionales. Pero solo se puede despegar y aterrizar en un aeropuerto; en ciudad hay que ir rodando. Y está bien que sea así: imaginemos un accidente entre un par de coches voladores. No solo es peligroso para quien viaje en ellos, sino también para quien esté tan tranquilo paseando despreocupadamente por debajo.

Sí lamenta que no podamos teletransportarnos: “No parece haber forma de teletransportar la materia sin desmontarla y reconstruirla de cero”. Lo mismo con los viajes a velocidad mayor que la luz y los agujeros de gusano, “que no parecen estables”. Estos agujeros serían túneles que conectarían dos puntos del espacio y del tiempo. ¿Qué hay de las colonias en la Luna y en Marte? La radiación obligaría a vivir en cuevas y bajo tierra: “Aun así, iría sin pensármelo”.

The lack of TELEPORTATION is a much bigger disappointment. And no, “quantum teleportation” doesn’t help, unless you really care about quantum cryptography. Unfortunately there doesn’t seem to be a way to shift matter without disassembling & rebuilding it from blueprints. Sorry. — Katie Mack (@AstroKatie) 26 de julio de 2018

FASTER-THAN-LIGHT TRAVEL would be amazing. It might also break the universe in some unspecified way. In any case, it appears we can’t do it. Wormholes seem not to be stable, and we don’t happen to have any lying around in any case. But, we can dream. — Katie Mack (@AstroKatie) 26 de julio de 2018