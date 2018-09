La historia del himno autonómico que no conocen los madrileños

Google Plus

Íñigo Errejón, candidato de Podemos para la presidencia de la Comunidad de Madrid y diputado en el Congreso, fue entrevistado este viernes 29 de septiembre en Onda Cero. Al terminar la entrevista, en tono distendido, el presentador, Carlos Alsina, le habla del himno de la región (puedes escucharle a partir del minuto 29:10 en este enlace).

Alsina: El himno de la Comunidad de Madrid no se lo sabe usted, ¿no? Errejón: Es que nosotros ahí... Le tenemos que dar vueltas. La voy a liar, pero yo ahí cambiaría el himno. Pondría un himno que nos identifique más como madrileños.

Para rematar la conversación, el político propone Pongamos que hablo de Madrid. Esta canción de Joaquín Sabina forma parte de su segundo disco, Malas compañías (1980). También es muy conocida la versión del grupo de rock Porretas. Grabaron el videoclip en el Metro, algo muy madrileño.

Pero, ¿cuál es el himno de la Comunidad de Madrid?

En febrero de 1983 se aprobó el Estatuto de Autonomía de la región. Ocho meses después, como explica EL PAÍS en este artículo, se establecieron los símbolos para la Comunidad de Madrid: la bandera, el escudo y el himno. La composición de este último fue encargada por el presidente autonómico de entonces, el socialista Joaquín Leguina, al filólogo y poeta Agustín García Calvo y al músico Pablo Sorozábal. El primero ideó la letra y el segundo, la música.

La letra del himno no alude a batallas o gestas nacionales, el tema habitual de los himnos. Habla sobre la composición de la España autonómica ("Ya el corro se rompe / ya se hacen Estado los pueblos, / y aquí de vacío girando sola me quedo. / Cada cual quiere ser cada una; / no voy a ser menos"), de la situación geográfica de la región ("Yo tengo mi cuerpo: / un triángulo roto en el mapa / por ley o decreto") y de lo que más hay en Madrid ("garajes, museos, estadios, semáforos, bancos"). Puedes leer la letra completa de Himno de Madrid al final del artículo. En el siguiente vídeo, lo interpreta el propio García Calvo. Y aquí puedes escuchar la versión instrumental.

"Si fuese un himno para una entidad nacional, o un himno a España o al Mercado Común o el Himno de Artillería, habría dicho que no. Pero la autonomía de Madrid es una fantasía política muy clara y coloca las cosas en otro plano. A lo mejor me divierte la idea, pero igual resulta un himno demasiado divertido", dijo García Calvo a EL PAÍS antes de escribir la letra. El poeta cobró una peseta por componer el himno y Sorozábal, nada.

No hay rastros oficiales del himno en internet. Y es bastante difícil encontrar cualquier tipo de versión. En la web de la Comunidad de Madrid, la página dedicada a los símbolos ignora al himno: solo se habla de la bandera, del escudo y de la sede. En 1996, 13 años después de su aprobación, la pregunta de un diputado de Izquierda Unida desveló que el himno solo había sido interpretado seis veces por la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid en los 11 años anteriores. Está en prácticamente en desuso. Sonó, por ejemplo, en los actos por el 25 aniversario de la autonomía, en 2008.

Los himnos regionales

La Comunidad de Madrid apenas tiene tradición histórica. En el debate sobre las autonomías a principios de los años 80, se planteó la posibilidad de que su territorio se integrase en Castilla-La Mancha. Otras zonas de España, con más identidad propia, tienen una mayor vinculación con sus símbolos. Es el caso de Cataluña y su himno, Els Segadors, que cuenta hasta con su versión heavy.

En Galicia, el himno es el poema de Eduardo Pondal Os pinos; en Euskadi es el Eusko Abendaren Ereserkia, una melodía popular de autor desconocido; en Andalucía es una adaptación del canto religioso Santo Dios...

No todas la autonomías tienen himno. Como explica la web del Gobierno de Castilla-La Mancha, "a pesar de que el artículo 5º del Estatuto de Autonomía indica que la región tendrá un himno propio, en la actualidad, tras más de 25 años de aprobación de dicho estatuto, no se ha llegado a un acuerdo sobre un himno apropiado para la región".

Himno de Madrid Yo estaba en el medio: giraban las otras en corro y yo era el centro. Ya el corro se rompe ya se hacen estado los pueblos y aquí de vacío girando sola me quedo. Cada cual quiere ser cada una: no voy a ser menos: (Madrid, uno, libre, redondo autónomo, entero! Mire el sujeto las vueltas que da el mundo para estarse quieto. Yo tengo mi cuerpo: un triángulo roto en el mapa por ley o decreto entre Ávila y Guadalajara Segovia y Toledo: provincia de toda provincia flor del desierto. Somosierra me guarda del Norte y Guadarrama con Gredos; Jarama y Henares al Tajo se llevan el resto. yo soy el Ente Autónomo Último el puro y sincero. (Viva mi dueño que, sólo por ser algo soy madrileño! Y en medio del medio, capital de la esencia y potencia, garajes, museos, estadios, semáforos, bancos, y vivan los muertos: (Madrid, Metropol, ideal del Dios del Progreso! Lo que pasa por ahí, todo pasa en mí, y por eso funcionarios en mí y proletarios y números, almas y masas caen por su peso; y yo soy todos y nadie, político ensueño. Y ése es mi anhelo, que por algo se dice "De Madrid, al cielo".

