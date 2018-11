Dani Mateo pierde un contrato publicitario por sonarse con una bandera española en un sketch

El nivel justo de transgresión

El debate sobre los límites del humor es recurrente. Como hemos visto, esta vez incluso ha entrado la Guardia Civil, con un tuit a su vez criticado por quienes consideran que decir qué es y qué no es humor no forma parte de su trabajo.

Como ya hemos comentado en más de una ocasión, el humor a menudo juega con generar incomodidad. Es decir, intenta ser transgresor, pero sin llegar a hacernos sentir inseguros, como escriben Peter McGraw y Joel Warner en The Humor Code. Por eso los cómicos en ocasiones se pasan o se quedan cortos: es difícil acertar con la dosis justa.

Estos niveles no son iguales para todos: lo que a mí me puede parecer una ofensa a otra persona quizás le resulte anodino. Pero que un chiste genere incomodidad o disgusto no quiere decir necesariamente que “esté mal” o que sea “inmoral”. A menudo solo quiere decir que no todos tenemos el mismo sentido del humor. Por ejemplo, es muy probable que a una persona de ideología conservadora no le parezca gracioso lo que escriben los guionistas de El intermedio, ya que toca más cerca valores que considera propios.

Esto no quiere decir que la frase “solo era un chiste” sirva siempre de excusa. El humor es tan criticable como cualquier otra forma de expresión artística. Aunque la crítica al humor a menudo sea bastante más airada.

Quizás porque a menudo se toma el humor como algo personal. Eso a pesar de que un cómico no busca burlarse de algo cuando lo usa como material para sus chistes (al menos, no siempre). Cuando hace bien su trabajo, un humorista puede, por ejemplo, mostrar incongruencias o hacernos ver de otra forma una realidad que dábamos por supuesta. Es decir, como apunta el filósofo Simon Critchley en Sobre el humor, la comedia nos “suscita un cambio de perspectiva”. Si nos dejamos, claro.