Preguntamos a cómicos murcianos por qué se hacen tantos chistes sobre Murcia

Google Plus

Todos los años publicamos una lista con los mejores tuits del año. Los organizamos por categorías: política, filosofía, amor, animales o Murcia. Esta comunidad autónoma, que este sábado 9 de junio celebra su día, es la única con su propio apartado. La razón es muy simple: de ninguna otra zona de España se hacen tantos chistes. Ni tan buenos.

Tú a Japón le quitas a Goku, el sushi y la Super Nintendo, y te queda Murcia. — Kim Jong-un (@norcoreano) 29 de agosto de 2017 Ir a por cerveza a un súper en Murcia, preguntar si tienen Alhambra y que te manden a la ferretería. — Aquel Coche (@Aquel_Coche) 3 de mayo de 2018 Un capítulo de Black Mirror en el que todos somos murcianos. — Carlos (@Carlossnx) 11 de septiembre de 2017

Pero esto no siempre fue así, recuerda el cómico murciano Juan Luis Hurtado, cuyo nombre artístico es Roper. A sus 53 años, lleva haciendo monólogos desde finales de los 90. “Creo que se empezaron a hacer chistes sobre Murcia entre principios y mediados de los 2000”, dice a Verne por teléfono. Los cómicos murcianos Raquel Sastre (36 años) y Miguel Ángel González (39), más conocido como Kalderas, creen que las bromas sobre Murcia también empezaron por entonces. Todos ellos se ríen de Murcia en sus monólogos: “Tenemos muy buen sentido del humor”, dice Roper.

Pero, ¿por qué Murcia?

Sastre apunta a Murcia, qué hermosa eres, una gala televisiva que se emitió de 1997 a 2006 en Televisión Española cada 9 de junio, día de la Región de Murcia: “Era una cosa muy casposa, muy representativa de lo que ha quedado en el imaginario común sobre Murcia. Y lo veía toda España en Televisión Española”. La cómica insiste con la televisión. “Cuando un reportero viene a Murcia, parece que se acerca a una persona y, si le entiende, no le entrevista. Siempre sacan al más bruto de todos”.

Roper cree que Murcia llenó un bujero (perdón) en la comedia española. “A principios de los 2000 empezaron los monólogos, con el éxito de El club de la comedia. Ya nos habíamos reído mucho de los andaluces, hasta entonces el símbolo del humor. Muchos cómicos comenzaron a hacer chistes sobre Murcia, una región a la que no se había hecho caso y en la que hablamos diferente. Empezaron a descubrirla”, comenta Roper.

“El desconocimiento de Murcia fue un descubrimiento para el humor, un campo abierto para chistes y bromas. No creo que esto empezara en una fecha concreta, es la suma de muchas cosas. Por ejemplo, los sucesos más extraños o más divertidos siempre parecen pasar en Murcia”, indica Kalderas. En esta recopilación de titulares que parecen inocentadas hay dos del periódico murciano La Verdad: Una banda roba 10.000 kilos de limones usando coches de alquiler y Multa a dos cuñados por atacarse con una piedra.

En la misma recopilación hay noticias similares de Zaragoza, A Coruña o Cádiz, pero no se hacen tanto chistes sobre maños, coruñeses o gaditanos como de murcianos. “Siempre ha habido chistes de andaluces, catalanes y madrileños, pero nunca antes ha habido tanta broma con una comunidad pequeña”, indica Sastre. Es verdad, no se hacen tantos chistes de La Rioja, Cantabria o Canarias, pero sí se han hecho muchísimos de algo todavía más pequeño: el pueblo onubense de Lepe.

¿Es Murcia el nuevo Lepe?

Hace tiempo que se compara la actual situación de Murcia en el humor con la que durante años tuvo Lepe. Los tres cómicos murcianos consultados por Verne creen que su comunidad ha sustituido a Lepe como referencia geográfica para los chistes de los españoles, pero creen que las bromas son muy diferentes.

Los chistes de Lepe son muy básicos: la broma es que de este pueblo nunca saldrá el ganador de un Nobel.

¿Cómo se puede identificar a uno de Lepe en un submarino? Es el que lleva el paracaídas puesto. Están dos leperos borrachos y uno le dice al otro: “No sigas bebiendo que te estás poniendo borroso” ¿Qué hace un lepero con un sobre de ketchup en la oreja? Está escuchando salsa.

“Las bromas sobre Murcia no son así. Son comentarios más relacionados con nuestros tópicos”, considera Roper. “Los chistes se hacían con Lepe como se podían haber hecho con cualquier otro pueblo. No se basaban en nada. Lo de Murcia son comentarios puntuales”, dice Sastre.

Es verdad: como explicamos en este artículo, en otros países del mundo tienen sus propios Lepes, ese pueblo que protagoniza siempre los mismos chistes. Algunos se repiten palabra por palabra, pero en diferentes idiomas. También hay variantes regionales en España: en Canarias se ríen de La Gomera y en Castilla-La Mancha, de Tomelloso.

Los chistes de Murcia no tienen estructuras tan definidas. Estos chistes de Murcia de El Mundo Today, uno de sus mayores filones, no son tan fáciles de adaptar a otras regiones.

Los chistes sobre Lepe se extendían con los cómicos de televisión y con el boca a boca. Las bromas sobre Murcia cuentan con otro canal más: las redes sociales. Sastre cree que el humor con Murcia va a calar y a durar más que el de Lepe: “Lo que lees se queda más grabado que lo que escuchas”.

La cómica cree que esto durará hasta que deje de hacer gracia. Parece complicado. La otra posibilidad que ve para que no haya chistes de Murcia es que “otro pueblo o comunidad protagonice algo absurdo, por ejemplo, que timen a un alcalde, que se gaste el dinero del pueblo en una Torre Eiffel falsa”. En Torrejón de Ardoz no timaron al alcalde, pero sí se gastó el dinero en una Torre Eiffel falsa. Allí fue donde confundieron a Joaquín Reyes con Puigdemont, pero de momento no hay bromas sobre esta ciudad madrileña.

Los tres cómicos creen que quedan muchas bromas por hacer sobre Murcia. “Ahora estamos en el punto de mira a nivel cómico. Llegará un momento en que las bromas pierdan fuerza, pero todavía se le puede sacar mucho pringue”, añade Kalderas. Sastre insta al gobierno murciano a utilizar esta ola humorística para promocionar el turismo en la región: “Se lo dije a nuestro presidente. Hay que aprovechar el tirón de todo esto. Se habla de nosotros más que nunca”.

Chistes sobre Murcia de un cómico murciano Roper ha hecho una pequeña selección de sus chistes sobre Murcia que, seguramente, no hayas escuchado si no vives en la región entre Almería, Albacete y Alicante. Utilízalos para sorprender a un murciano. Vi un faquir tragando un sable y pensé “En Murcia hacemos lo mismo pero con morcillas en vez de espadas”.

Nadie conoce el nombre del presidente de de Murcia y a nadie le importa. Y eso que somos tan corruptos como el que más.

El refrán de "nunca llueve a gusto de todos" en Murcia lo hemos dejado en la mitad del texto.

Últimamente han venido muchos ingleses y no hemos tenido problemas de idiomas. No nos entienden, como el resto del país.

Viendo las temperaturas de Murcia y las de Venus es normal que haya dudas sobre la existencia de vida inteligente.

* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!