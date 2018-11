¿tqm o te quiero mucho? Una conversación de WhatsApp siguiendo los consejos de la RAE

Google Plus

¿Está mal usar abreviaturas como “salu2” en un guasap? Nop. Aunque no estamos seguros de que hoy en día aún se siga diciendo "salu2", la RAE no tiene problemas con el uso de estas expresiones en entornos coloquiales, según recoge en su primer Libro de estilo de la lengua española. Este manual incluye decenas de consejos para escribir correctamente en todos los contextos, y también en redes sociales y WhatsApp.

No es extraño que la Academia se fije en el uso de la lengua a través de estos medios. El libro menciona que "en la mayoría de los escenarios en los que se habla o se escribe actualmente, el público es muy amplio, mucho más que en otros tiempos". En 2016, WhatsApp tenía más de mil millones de usuarios en todo el mundo. Según datos de La sociedad que seremos, libro de Belén Barreiro, más del 96% de estos usuarios entra en la aplicación al menos una vez al día y la mayoría mantiene entre cinco y diez conversaciones diarias.

Según recuerda el Libro de estilo de la RAE, en estos entornos “se producen más variantes, y el control y el seguimiento de normas suele ser más laxo”. En consecuencia, la RAE no vería inconveniente en una conversación como la que sigue. Después del ejemplo, resumimos algunas de las recomendaciones de esta institución.

Como decíamos, en contextos informales, incluidas aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Facebook Messenger y Telegram, y siempre que la conversación se entienda y su uso esté justificado, la RAE considera admisible que recurramos a:

- Abreviaciones, generalmente sin puntos y en minúsculas, como “q” por que, “tqm” por te quiero mucho y “salu2” por saludos. “Son de conocimiento general y su uso no representa un problema”.

- Recursos expresivos como alargar las vocales. Por ejemplo, en “muchas felicidadeeeees”.

- Omitir sonidos como en “comprao” o en “ven p’acá”.

- Respetar por escrito pronunciaciones desviadas como "par favar", "ni si dibi siltir i li piscini" (no se debe saltar a la piscina) y Hulio. Chí, son ejemplos de la propia RAE, que recoge el uso irónico, humorístico y a veces íntimo de estas expresiones.

- ¡¡¡Repetir signos!!! ¡¡¡En serio!!! Aunque conviene no superar las tres repeticiones en el caso del signo de exclamación.

- No se recomienda prescindir de las comas en las interjecciones repetidas, como en "jajaja", aunque "se pueda considerar que las comas invitan a interpretar la risa como sarcástica".

- Eso sí, la academia recomienda seguir acentuando las palabras, incluidos los hashtags, y usar las mayúsculas de acuerdo con la ortografía tradicional.

- La puntuación también se debe respetar, incluso aunque se recurra a emojis y emoticonos en medio del texto. La omisión del punto de cierre y del signo de apertura de interrogación y exclamación “se puede considerar válida”, aunque se recomienda en general mantenerlos.

- No es una recomendación de este apartado del libro, pero la RAE recuerda que "el carácter no marcado del masculino hace innecesario el desdoblamiento en la mayor parte de los casos". Eso sí, también añade usar los dos géneros es normal "como muestra de cortesía" en encabezamientos o en caso de duda. No considera válido el uso de arrobas o de otras letras, como en "chiques" o "chicxs".

