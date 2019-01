“El Madrid auténtico no es Starbucks": 100 fotos de bares de toda la vida

Documentando el Madrid de siempre

J. R. H.

Leah Pattem publicó este texto en inglés en su web en noviembre, en un artículo que también incluía las 100 fotos de bares. Pattem es una periodista y profesora de Newcastle (Reino Unido) de 33 años. Lleva cinco años viviendo en Madrid y hace dos comenzó a publicar sus fotos en Madrid No Frills y en su cuenta de Instagram, donde suma más de 4.000 seguidores. Otro artículo en el que publicó algunas de estas imágenes se ha compartido en inglés en los últimos días, llegando a portales como Menéame.

“Comencé este proyecto porque visitaba estos bares muy a menudo y vi que muchos desaparecían con la gentrificación de la ciudad”, explica Pattem a Verne. Su objetivo no era solo documentar los locales, sino también animar a sus seguidores a visitarlos: “El Madrid auténtico no es Starbucks ni el turismo”, afirma.

Pattem vive muy cerca de Lavapiés y es testigo de la gentrificación de la zona: “Están abriendo nuevos sitios a los que no irá la gente del barrio. Se está perdiendo el sentimiento de comunidad”. Aun así, Lavapiés sigue siendo su barrio favorito de Madrid, junto con Vallecas y Usera. Lo que no tiene tan claro es cuáles son sus bares favoritos: “Estoy obsesionada con visitar sitios nuevos y al final no tengo tiempo para repetir tanto como me gustaría”.