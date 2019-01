Analizamos el libro de aforismos del abogado de la SGAE: al menos 250 de 300 son de otros autores

Pues veréis, amigos, os voy a contar una historia: me he topado con esta entrevista a un tal Pedro Letai sobre su libro de *aforismos* y me he quedado pensando "joder ¿de qué me suena esa frase?".

Ah, ya sé, la escribí yo con 23 años xDDD (sigue). pic.twitter.com/4BFQcLLt2P