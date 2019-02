La historia de España, resumida en un poema cómico de tres minutos

Dani Orviz se subió al escenario del Centro de Cultura Contemporánea, en Barcelona, para participar en la final de Poetry Slam –un evento en el que varios poetas recitan y el público elige a los ganadores– del pasado 12 de enero. Ganó con su poema Historia Ibérica Espídica y, semanas después, el vídeo de la actuación se ha popularizado por redes. "Alguien lo subió [el vídeo de la actuación] a WhatsApp, luego llegó a Twitter... Y estos días está circulando por Facebook", cuenta Orviz a Verne. Una copia publicada el 1 de febrero en Facebook se ha compartido más de 5.000 veces en una semana. Puedes leer el poema en la parte inferior del artículo.

En el texto, que en las redes han bautizado como Historia de España en tres minutos, Orviz comienza con la creación del mundo. Después, aterriza en España: habla del paso de helenos, romanos y bárbaros por España, de la llegada de los musulmanes, de la reconquista... y concluye con el auge de la ultraderecha en España. "Me gusta mucho la historia y también resumir y clasificar, y el poema tiene todo eso", cuenta a Verne. "Lo había escrito hace un tiempo, pero como la historia va avanzando, también fui avanzando y continuando el poema".

Orviz defendió su texto en el Poetry Slam el 12 de enero y la organización del evento lo publicó en Facebook al día siguiente. "Ahí ya funcionó bastante bien [ya se ha compartido más de 600 veces] y alguien debió subirlo a WhatsApp", cuenta. La mayoría de las copias del vídeo no indicaban el nombre del poeta ni dónde estaba grabado. A Orviz, sin embargo, no se ha tomado mal que no se reconozca su autoría. "La gente lo hace sin mala intención, ven algo que les gusta y lo difunden", cuenta. "Me hace ilusión que a la gente le guste".

A continuación, puedes leer el texto completo de Historia Ibérica Espídica. Si quieres escuchar más como esta actuación, Poetry Slam Barcelona se celebra una vez al mes. La próxima será el 2 de marzo. También se celebran poetry slams en otras ciudades como Madrid, Sevilla, Salamanca, Ávila, Santander...

Historía Ibérica Espídica Dani Orviz ¡Historia ibérica en modo espídico! ¡Historia de España en tres minutos! En el principio de la gran crónica el gran Dios bíblico con pases mágicos crea un bucólico planeta esférico. Y donde el Atlántico toca el Cantábrico crea una tierra peninsulítica de hombres virílicos y hembras fantásticas. Un edén mítico digno de cántico, lejos del ártico, cerca del trópico... Pasa el jurásico, pasa el triásico, mientras en rústicas plazas taurínicas hombres prehistóricos hacen estéticas medias verónicas a dinosaurios. Y en una diáspora, el macho ibérico salta el cordón de lo pirenáico y va dejando en cuellos utéricos partes concretas del gen hispánico: a los américos les da lo auténtico, a los asiáticos les da lo práctico, a los gitánicos les da lo rítmico y pa´los negros el poder fálico. Pasan helénicos, pasan románicos y los barbáricos se hacen católicos. Y en un descuido de tintes épicos, mientras que estamos todos en Bábida, los musulmánicos suben espídicos hasta tocar los montes cantábricos, donde las huestes blancas caucásicas de un par de leches bien hiperbólicas les quitan toda la goma arábiga y los devuelven a tós pa África. ¡Tiempos fantásticos para la lírica! Donde los reyes que son católicos llega un tipejo de acento itálico y, muy histriónico, pide entre súplicas que le financien tres carabélicas. ¡Toma ganancias estratosféricas! Y en nuestro imperio de siglo áurico nunca se pone el astro lumínico. Mas nos devuelven a lo paupérrimo las sucesivas castas monárquicas: los hemofílicos, los sifilíticos, los endogámicos y los mongólicos. Vienen del norte franchutes cómicos en invasiones napoleónicas.Y por las tierras de las américas perdemos todas nuestras colónicas. Semanas trágicas y cambios cíclicos conservadóricos y progresísticos. Y con el triunfo de lo izquierdístico muchos amigos de las esvásticas se ponen un pelín parabélicos y lo que le hacen a la república, por no caer en lo problemático, se lo describo usando la mímica. ¡Fuera desmanes judeo-masónicos! ¡Fuera lo crítico, fuera lo erótico! Y lo ideológico queda en el ámbito de lo ecuménico y lo eucarístico. Modos de ser carpeto-vetónicos, hombres famélicos y niños tísicos. Spain is typical, Spain is topical...¡Bum demográfico! ¡Viento apertúrico! Traen lo calórico a nuestras costas las sicalípticas suecas magníficas. Victoria pírrica, muere el tiránico. ¡Ya somos libres en lo político, ya no nos manda ningún chupóptero! Pero en lo alto, por sus cojónicos, sigue el borbónico dando portcúllico. (*) Un demagógico baile ideológico de lo izquierdístico hasta lo céntrico bailan al paso de nuestros votos lo socialístico con lo pepérico. Con lo europédico unión económica. Sedes olímpicas, moneda única. Pufos históricos, vidas de empréstito. Bum urbanístico, crack urbanístico, crack económico. Muerte de clínicas, cierre de fábricas. Y de repente toda la gente vuelve la vista hacia lo izquierdístico. Y nuestros líderes izquierdísticos se dan de ostias como energúmenos. Y nuestros líderes izquierdísticos compran chalets en lo periférico. Y de repente toda la gente vuelve la vista hacia las esvásticas. ¡No pasa nada! ¡Somos simpáticos! ¡Somos graciosos! Toda la culpa es de los de África. Y de esta historia ibérica espídica que ahora se vuelve tan ansiolítica, queda en la fuerza de vuestros dígitos el escribir el próximo capítulo. (*) Del inglés portcullis: Puerta de rejas de hierro que protegía la entrada de los castillos.

