Berto Romero tuvo que pedir que pagaran a Eva Ugarte lo mismo que a él en su serie

David Broncano pregunta a todos sus invitados en La Resistencia por cuánto dinero tienen. No todos contestan: unos prefieren no hablar de ello, otros dan una cifra aproximada o, en vez de dar el total, hablan de sus salarios. Eva Ugarte y Berto Romero, que acudieron este 28 de febrero como invitados, han optado por la última opción. No han hablado de números, pero sí de otro tema candente relacionado con sus sueldos: la igualdad salarial.

Romero y Ugarte acudieron a La Resistencia para presentar la segunda temporada de Mira lo que has hecho, una serie de ficción con tintes autobiográficos dirigida por Romero. Cuando llega la pregunta del dinero, Ugarte cuenta que su caché era más bajo que el del cómico, pero que este decidió que ambos sumaran sus salarios y los repartieran. "A mí me llegó una cifra, a él otra, y dijo: 'No, aquí sumamos las dos y se divide por la mitad', y así se hizo", cuenta. El público rompe en aplausos mientras ella grita: "¡Así se hizo, así se hace!". Puedes verlo a partir del minuto 16:40 de la entrevista:

Tras la intervención de Ugarte, Berto Romero quiso hacer una breve aclaración "para quitarle un poco de épica al asunto". Para el cómico, "la serie es un dúo, es decir, que los dos tenemos un papel de la misma entidad", explica. "Pues si dos personas trabajan lo mismo, pues cobran lo mismo".

Lo que Berto Romero y Ugarte cuentan debería ser lo normal, pero no lo es. La brecha salarial, la diferencia de salarios entre hombres y mujeres, es en España de 5.793 euros, según un informe presentado este febrero por CC OO y elaborado con datos del INE. Esta estadística no comparara lo que se paga por el mismo trabajo, pero sí refleja que hay muchas menos mujeres en los puestos mejor pagados. Y eso, pese a estar mejor formadas en muchos de los casos.

Este 1 de marzo, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto contra esta situación, que incluye un registro con los "valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo". A este registro podrán tendrán acceso "los representantes de los trabajadores en la empresa" y los miembros de los comités.

