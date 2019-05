Dibujar manos es mucho más difícil de lo que parece en este vídeo

Google Plus

El siguiente vídeo lleva 8 millones de reproducciones en un mes desde el 19 de abril. Son 15 segundos en los que se muestra cómo dibujar una mano.

Obviamente, no es tan fácil como el tutorial hace que parezca. Algunas de las respuestas al tuit muestran que a muchas personas les sale mal. Muy mal.

Dibujar manos es especialmente difícil. "Cuando empecé a dibujar me costaba mucho", dice a Verne la ilustradora Gazpacho Agridulce. "Es un suplicio", añade la también ilustradora EsCarolota. Esta viñeta de la dibujante Cassandra Calin condensa este gaje del oficio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cassandra Calin (@cassandracalin) el 29 Ago, 2016 a las 8:21 PDT ¡Ala! Este dibujo no está nada mal. Solo me falta dibujar la mano...

Pero ¿de verdad es tan difícil dibujar manos? "Sí, es una parte del cuerpo especialmente complicada", explica a Verne por teléfono Rafael Llompart, profesor de Anatomía del Grado de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.

Llompart asegura que la calidad con la que un estudiante dibuja las manos es un buen termómetro de sus aptitudes: "Las manos son elementos con los que puedes valorar los indices de conocimiento del cuerpo humano de un alumno. Presentan muchas dificultades a la hora de representarlas".

"La cantidad de formas que puede tomar la mano es lo que lo complica todo. Hay muchas maneras de colocarlas", añade Llopart. Además, la forma en que se dibuja la mano puede no ser la adecuada con el resto de la expresión del cuerpo. Los problemas se extienden por el resto del brazo: "Hay que saber cómo representar el cúbito y el radio. Tienen unas características muy palpables a nivel visual". Para los ilustradores cuyo estilo no es especialmente realista, esto no tiene por qué suponer un gran problema.

El profesor de la Universidad de Sevilla asegura que hay otro parte del cuerpo que delata, incluso mejor, a los artistas que saben representar el cuerpo humano: "Los pies son todavía más difíciles que las manos". ¿Por qué? "Soportan el peso de todo el cuerpo. El pie presenta unas tensiones mucho más potentes que las manos". Con una zapatillas para el personaje del dibujo, arreglado.

Llopart no cree en trucos instantáneos para aprender a dibujar manos. Es más, el tutorial con el que abrimos este artículo muestra una postura muy específica, que no tiene por qué servir para otros dibujos. "Lo único que sirve es la práctica", dice Gazpacho Agridulce. EsCarolota piensa lo mismo, pero sí destaca un consejo que aprendió hace tiempo: hay varias posturas en las que los pulgares parecen musltios de pollo. ¡Dibuja muslitos para empezar cada mano!

EsCarolota

En YouTube hay vídeos con millones de reproducciones con consejos sobre cómo dibujar manos. En Reddit, uno de los foros más importantes de internet, hay varios hilos con muchas respuestas. Lo mejor, como en casi todos los casos, es estudiar y practicar.

Las manos de los dibujos animados

Una de las características más particulares de muchos dibujos animados es que tienen cuatro dedos, en vez de cinco. Piensa en Mickey Mouse, Homer Simpson, los Looney Toons o Los Picapiedra. Todos tienen cuatro dedos en vez de cinco. No se da en todas las series: Las tres mellizas, Kim Possible o Popeye tienen cinco. Y los personajes de las series manga también tienen cinco, ya sea Goku, Benji, Naruto o Ash Ketchum.

A los de la izquierda les han cortado un dedo

Los cuatro dedos son una constante de los dibujos animados desde sus inicios. El Gato Felix tenían cuatro dedos en 1919. Y Mickey Mouse, que hizo su primera aparición en pantalla en 1928, igual. Según se explica en el libro A Mickey Mouse reader (2014), la decisión de dejar un dedo menos fue principalmente económica: suponía ahorrar tiempo para los dibujantes y, en consecuencia, costes de producción.

En esta entrevista en la BBC, los creadores de la serie de Disney Phineas y Ferb, Jeff Marsh y Dan Ovenmire, aseguran que sus personajes tienen ese dedo menos para ahorrar tiempo: "Quitar un dedo puede significar una gran diferencia", explica Marsh.

* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!