La RAE explica en Twitter cómo usar "puto" como intensificador

La RAE resuelve en Twitter todo tipo de dudas sobre la lengua. El viernes pasado respondió a la pregunta de un usuario acerca del uso de "puto": cuando “se emplea como prefijo intensificador (uso propio de la lengua juvenil de España y no recomendable en la lengua formal), se escribe unido a la base”, como en “me putoencanta” y “es putodivertido”.

La respuesta pasó medianamente desapercibida hasta este martes, cuando (una vez constituidas las Cortes) Pablo Iglesias la compartió, acompañada del mensaje: “La RAE putomola”. Este tuit ha tenido miles de reacciones y comentarios

Obviamente, las palabras “puta” y “puto” llevan siglos en el diccionario: ya aparecen en el de Autoridades de 1737. La RAE ha registrado su uso primero como sustantivo y después como adjetivo intensificativo o minimizador, como en “la puta verdad”, “qué puto golazo” o “no tiene ni puta gracia”. Ya aparece con estos usos en su Gramática publicada en 2009.

Lo novedoso es que se hable de su uso como prefijo intensificador. Como lleva apuntando la RAE en Twitter desde marzo de este año, en estos casos se trata de un elemento átono, antepuesto a adjetivos, adverbios o verbos, con el valor de “muy” o “mucho”. Es decir, es un intensificador similar a “super” o “hiper”.

#RAEconsultas Además, «puto-», como elemento átono, antepuesto a adjetivos, adverbios o verbos funciona como prefijo intensificativo malsonante (con valor de ‘muy’ o ‘mucho’): «Qué putodivertido es jugar a eso»; «Me putoencanta»; «Lo pasamos putobién» (2/2). — RAE (@RAEinforma) 28 de marzo de 2019

El diccionario tampoco recoge aún el uso de "puto" como adverbio, que es parecido y que la entidad también había comentado en su cuenta de Twitter. En este caso la palabra es tónica y antecede a un adjetivo o un adverbio. Su uso es similar al de “muy”: “Está puto lejos”. Aquí no es un prefijo unido a la palabra (superlejos), sino un adverbio independiente (muy lejos).

#RAEconsultas Si es tónico y antecede a un adjetivo o un adverbio, es también un adverbio y tiene solo la forma «puto»: «Está puto lejos» (= «Está muy lejos»); si es átono, funciona como prefijo intensificativo y tiene solo la forma «puto-»: «¡Qué putolejos vive!». — RAE (@RAEinforma) 15 de marzo de 2019

Incluso se había hablado de “putamente”:

#RAEconsultas La NGLE (13.6j: https://t.co/GVYgxHEyDy) describe el uso del término malsonante «puto» como adjetivo minimizador («ni un puto duro») o para manifestar fastidio («todo el puto día»). En el argot juvenil de Esp. funciona como intensificador positivo (1/2) — RAE (@RAEinforma) 17 de octubre de 2018 #RAEconsultas ..., como en «Eres el puto amo». En ese registro, además del adverbio «putamente» ('muy': «putamente mal»), se registra el uso de «puto» como prefijo intensificador: «Me putoencanta». Por ser un elemento átono, la grafía recomendable es univerbal. (2/2) — RAE (@RAEinforma) 17 de octubre de 2018

Este "puto adverbial" no es nuevo. En enero de 2015 hablábamos en Verne de un estudio, titulado Holi en Tuiter hablamos raro un besi: la variación lingüística en Twitter, que recogía ejemplos del como "está puto nevando" y "es puto difícil". Hay tuits de 2013. Este trabajo es obra de las lingüistas Carola de Benito y Ana Estrada.

Pues no, aquí no está puto nevando. Aquí hace un sol que deslumbra. — 🦋 (@esece95) 23 de febrero de 2013

¿Esto es putobueno o putomalo?

El hecho de que la RAE recoja este uso de "puto" ha causado una modesta conmoción. Hay quien lo celebra, como si la institución nos diera permiso para usarlo, y quien lo lamenta, calificándolo de un nuevo ejemplo de degradación de la lengua.

Yo: la rae aceptando “puto” como prefijo intensificador es lo mejor que me ha pasado en la vida.



También yo: el prescriptivismo lingüistico es una violación de la ley natural que parte de una posición de poder y es usado como sistema de opresión y no debe ser tomado en cuenta. — Laura🌷✨ (@YellowStokerr) 15 de mayo de 2019

Lo cierto es que la RAE no nos da permiso para usar ciertas palabras, sino que se limita a recoger su uso. La entidad confirma a Verne que "no estaba diciendo que lo acepta ni recomienda su uso, solamente es una descripción de cómo funciona la lengua". Todas las acepciones de "puto" y "puta" están marcadas en el diccionario como “malsonantes”, igual que ocurre con el resto de tacos. Que se incluyan insultos en el diccionario no quiere decir que sean “correctos” o que estén “putobien dichos”, sino simplemente que los hablantes usamos estas palabras.

En el diccionario no solo hay formas estándares y sin marcas, también hay palabras malsonantes, vulgarismos y formas en desuso, como "almóndiga" y "ansina". Así, alguien que desconozca el significado de estas palabras y se las encuentre en un texto (una persona que esté aprendiendo el idioma o un lector de dentro de 300 años, por ejemplo), podrá saber lo que significan y lo que se quería expresar con ellas.

Es decir, si dices "puto" en una reunión de trabajo y te llaman la atención, la excusa de “es que la RAE lo admite” no te va a servir de mucho. Créeme, lo he probado.

