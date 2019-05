La reacción de Kit Harington tras descubrir el destino de Daenerys en ‘Juego de tronos’

Imagina que has seguido durante ocho años Juego de tronos y, cuando todavía no sabes cómo acaba, alguien te lee el final. ¿Cómo reaccionarías? Seguramente ese momento impactaría a cualquiera que haya seguido la historia de Jon Nieve y Danaerys Targaryen. Y, especialmente, a los actores que los encarnan: HBO ha estrenado este 26 de mayo The last watch (La última guardia) un documental sobre la producción de la serie, en el que puede verse el momento en el que Kit Harington (Jon Nieve) escucha por primera vez cómo termina su historia con Daenerys. El vídeo se ha popularizado a través de Twitter, y algunos mensajes superan los 15.000 retuits en menos de un día. A partir de aquí, hay una buena ración de spoilers.

En el vídeo, grabado en octubre de 2017, puede verse como parte del reparto de participa en una lectura de guion, una reunión en la que los actores leen, reunidos, los diálogos y acciones que tendrán que interpretar. Todos habían recibido ya los guiones, según cuenta Emilia Clarke (Daenerys Targaryen en la serie) en la revista de cine Entertainment Weekly, pero Kit Harington decidió no leerlo hasta que no estuvieran juntos. Clarke, sin embargo, ya sabía lo que iba a pasar.

Cuando alguien lee el momento en el que Jon besa a Daenerys frente al Trono de Hierro y la apuñala, Harington se echa las manos a la cabeza, y se echa hacia atrás en su silla. Clarke, que sí había leído el guion por adelantado, primero asiente y después se hunde en su asiento. Al final, mientras todos aplauden, Harington se echa a llorar.

Clarke cuenta a Entertainment Weekly que su reacción, aunque la vivió en casa, fue similar. "Lloré", cuenta. "Me fui a pasear. Salí de casa, cogí mis llaves y el teléfono volví caminando con ampollas en los pies. No regresé en cinco horas. Pensaba: '¿Cómo voy a hacer esto?".

Dos días después, voló a Belfast a la lectura de guion y coincidió con Harington en el avión. Clarke, según cuenta, estaba deseando comentarla trama con su compañero y quedó muy sorprendida cuando descubrió que seguía sin saber nada. Por eso decidió sentarse frente a él en la lectura de guion para poder ver, en primera fila, su reacción. "Estaba llorando", cuenta la actriz. "En cierto modo, fue genial que no lo hubiera leído".

