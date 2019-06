"Are you Spanish? ¡Yo también!": anécdotas de españoles que creían que no les entendían

La cifra de hispanohablantes en el mundo se acerca a los 600 millones de personas, según el Instituto Cervantes. Las posibilidades de encontrarse a alguien que domina el idioma cuando estás en el extranjero es bastante alta. Pero también lo es coincidir con alguien nacido en España, teniendo en cuenta que 2,5 millones de ellos viven fuera del país, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2019. Y eso sin contar a los que están de visita.

Yo llamando por teléfono: Good evening, I'm calling to confirm a reservation I just made through Booking Hotel Guy: Good evening, may I have your surname? Yo: *le digo mi apellido castizo* Hotel Guy: Are you Spanish? Yo: Yes Hotel Guy: Hala yo también

Una secuencia de mensajes encadenados en Twitter recopila experiencias de personas que han vivido esa situación: intentas hablar en inglés como puedes mientras estás en otro país y resulta que la otra persona es de tu misma región y habla castellano, o catalán, o euskera, o gallego igual de bien que tú.

Muchos usuarios de la res social están siguiendo a este primer tuit y comentando experiencias similares.

Yo: *entro en una tienda en Trafalgar Square con una camiseta de Steven Universe

Empleado: *se pone a fangirlear conmigo sobre Steven*

Empleado: Where are you from?

Yo: Spain :)

Empleado: Ah, pues mira qué bien

Empleado: *Se llama Ramón y es de Murcia* https://t.co/NdIYRZ1Npd — Flower Doctor (A tiny Bi-rd) (@frodoelhobit) 4 de junio de 2019

*Yo en la cafetería de un barrio perdido de Londres a la que siempre iba*

Empleado: Would you like me to sign you up for our points program?

Yo: Sure

Empleado: May I have your name?

Yo: Aldara Arribas

Empleado: OSTIA, ¡ESPAÑOLA! ¿QUÉ HACES AQUÍ? https://t.co/QeNTqr25JF — mercaldiona arribas (@aldi_arribas) 4 de junio de 2019

yo en el laundry room de la residencia: hey so that washing machine isn't working, you might wanna use this one

chica 1: ok thank you

chica 2: hermano chiquita mierda las lavadoras estas https://t.co/vlkuX2VJYv — i would eat a sausagepotato (@pixeladoverde_) 4 de junio de 2019

*en el Trocadero de París*

Yo, a un señor en un puesto de crêpes: oui.........uhhh..... un crêpe au chocolat..... silvuplé.............oui

Él: ¿Con chocolate me has dicho?

Yo:

Yo:

Yo: sí https://t.co/XGoAmxwnRE — pabs (@aezakmi97) 4 de junio de 2019

Yo en una parada de bus de irlanda, se me acerca un chico

El: do you know when the bus arrives?

Yo: sorry, I dont know

El: okay thanks *se gira y grita a su acompañante* nada Paula que nadie sabe cuanto le falta al puto bus https://t.co/XJSnEy4f71 — Mikel Otamendi (@Otamendi44) 4 de junio de 2019

yo en amsterdam esperando al tranvia para volver a casa cuando se me acerca un jambo

el: hello how are you? 😉

yo:

el: no veas que bordes las holandesas

yo: soy de algeciras https://t.co/htIW9dC4a6 — clx (@clxisanangel) 6 de junio de 2019

Mi madre y yo en Irlanda, en una tienda de souvenirs intentando a duras penas comunicarnos en inglés y señas con la dependiente.



De mientras, hablando en valenciano entre nosotras.



Al cabo de un buen rato.



Yo: sorry for our English.

Dependiente: no us preocupeu, ho feu molt bé https://t.co/2Y1EONdXKe — DMetal (@DrakneMetal) 7 de junio de 2019