Las series que recomiendan los profesores de inglés, según tu nivel

Estar al día de todas las series de moda puede ocuparte muchas horas semanales pero, si las ves en versión original, al menos tienes una buena excusa: estás perfeccionando tu inglés. Según un estudio publicado el pasado diciembre en Journal of Economic Behavior and Organization, los países de habla no inglesa en los que las series y programas de televisión se emiten en versión original subtitulada tienen mejor nivel de inglés que los países que los doblan. Sin embargo, debido al vocabulario, a la personalidad de los personajes, las tramas o los acentos, no todas las series pueden ayudarte del mismo modo. Hemos preguntado a cinco profesores de inglés –españoles y extranjeros– por cuáles son sus recomendaciones dependiendo de tu nivel.

Antes de empezar a devorar capítulos (queremos decir, aprender idiomas), tienes que tener en cuenta que la elección de las series no depende solo del nivel, sino de tus gustos personales. “Nosotros, como profesores, podemos dar muchas pistas de cómo aprovechar mejor el visionado de una serie [para aprender inglés], pero es algo muy personal”, cuenta a Verne Christina Anastasiadis, directora académica para alumnos adultos de International House Madrid. “Lo más importante es ver algo que te interese y te motive, porque así es como se presta atención. No basta con ponérsela y esperar aprender inglés por ósmosis”, bromea.

Para que tengas dónde elegir, hemos preparado esta infografía con diferentes opciones según cuál sea tu nivel y tus gustos:

De las sitcoms a las series complejas

Si te fijas en la infografía, verás que uno de los géneros más recomendados para los niveles principiante e intermedio son las comedias de situación como Los Simpson o Friends. “Son series de capítulos cortos, por lo que es fácil mantenerse atento”, cuenta Anastasiadis. Además, “son bastante repetitivas, por lo que es más fácil seguir una trama cuando ya conocemos a sus personajes y sabemos cómo suelen reaccionar”. Por el mismo motivo, también pueden ser muy útiles los programas de televisión temáticos de subastas, reformas del hogar o concursos de cocina. Además de las que aparecen en la infografía, los profesores también nos han recomendado la edición británica de Masterchef, Love it or List it, The World's Most Extraordinary Homes o The Tudors.

Las sitcoms también son recomendables para niveles intermedios, pero pueden probarse formatos más largos y empezar a poner el oído en los acentos. Una de las más recomendadas por los profesores y profesoras consultadas es The Crown. “La pronunciación es difícil al principio, pero te acostumbras. Es el típico acento británico, muy correcto y clásico”, explica a Verne Charlie Carr, profesor del Instituto Internacional de Idiomas.

Para niveles avanzados, los profesores recomiendan series más complejas, en las que las tramas tienen más giros. También series con acentos complicados –varios han citado Peaky Blinders por su inglés de Birmingham– o con humor basado en el lenguaje y los juegos de palabras, como Flowers. “Es una comedia abstracta típicamente inglesa que exige un alto nivel de inglés para entender no solo el vocabulario, sino el humor inglés y la cultura británica”, cuenta Carr. Además de las que aparecen en la infografía, los profesores también nos han recomendado Call the Midwife, Peaky Blinders o Billions.

