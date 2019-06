El 'deepfake' de Zuckerberg que reta las normas de Facebook sobre vídeos falsos

La red social ha afirmado que no borrará el vídeo y que lo tratará como cualquier otra publicación

Google Plus

Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook, mira a cámara en este vídeo falso y dice: “Imagina esto por un segundo: un hombre con control total de los datos robados de miles de millones de personas, de todos sus secretos, sus vidas, sus futuros. Se lo debo todo a Spectre -el villano de la última de Bond-. Spectre me mostró que quien controla los datos, controla el futuro”.

El vídeo, publicado en Instagram (propiedad de Facebook), se ha reproducido más de 20.000 veces desde su publicación el viernes 7 de junio.

Se trata de un montaje llevado a cabo por dos artistas británicos, Bill Posters y Daniel Howe, en colaboración con Canny AI, una compañía publicitaria israelí. Las imágenes de Zuckerberg son reales, pero se han modificado para que los labios cuadren con el texto que lee un actor, en lo que se conoce como deepfake.

Aunque se trata de un vídeo que el propio Zuckerberg compartió en Facebook, los autores del montaje han recurrido a la versión publicada por CBSN. En esta versión aparecen sobreimpresas las frases "estamos aumentando la transparencia en los anuncios" y "anuncia nuevas medidas para proteger las elecciones".

Este vídeo forma parte de una instalación que se pudo ver en el festival de documentales Sheffield Doc / Fest entre el 6 y el 11 de junio. La cuenta de Posters incluye otros montajes similares con Kim Kardashian, Morgan Freeman, Marina Abrahamovic y Donald Trump. En este vídeo, el presidente de Estados Unidos insinúa que ha ganado las elecciones gracias a los datos y algoritmos de Facebook.

La publicación de este deepfake llega semanas después de que se publicara en Facebook un vídeo de Nancy Pelosi, portavoz en el Congreso del Partido Demócrata, que se había manipulado para que pareciera que estaba borracha.

Facebook se ha enfrentado a críticas por haberse negado a borrar también este vídeo: la compañía dijo que rebajaría su visibilidad y lo marcaría como falso. Según declaró en un comunicado la red social, “no tenemos una política que estipule que la información que publicas en Facebook deba ser real”. De hecho, Facebook desmintió haber borrado el vídeo cuando la página que lo popularizó, Politics Watchdog, aseguró que la red lo había eliminado diez días más tarde.

Una portavoz de la empresa ha afirmado a The New York Times que la red social tampoco borrará el vídeo de Zuckerberg, sino que lo tratará como cualquier otra noticia falsa: “Si los verificadores con los que tenemos acuerdos lo marcan como falso, lo filtraremos de las plataformas de recomendaciones de Instagram como Explorer y de las páginas de etiquetas”.

No es la primera vez que se alerta del peligro que suponen los deepfakes: ya no se trata de desmentir titulares falsos o montajes fotográficos, sino que habrá que desmentir vídeos, lo que a menudo puede resultar aún más difícil. También hay voces críticas con el posible uso de esta tecnología en la pornografía: las caras se pueden sustituir por las de actrices famosas que no han rodado esas escenas.

* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!