La planta con flores que parecen colibríes

La naturaleza no deja de sorprender con sus manifestaciones a gran y pequeña escala. El usuario de Twitter @JuliioContreras compartió en su red social la imagen de una curiosa planta procedente de Australia que tiene unas flores en forma de colibrí. “Hay una plantita que produce unas flores muy curiosas que parecen colibríes verdes”, tuiteó el usuario.

"Para los que preguntan la planta se llama Flor de ave real o Crotalaria cunninghamii y es originaria de Australia, curiosamente dónde radica no existen los colibríes", escribió Corona en su cuenta.

"La planta Crotalaria cunnighamii es australiana y se encuentra en las dunas de arena que tienen las playas de aus hacia el noroeste y hacia la parte interna del país”, cuenta la bióloga. “Hay muchos tipos de crotalarias en el mundo. Pertenecen a la familia de los frijoles, las leguminosas, conocidas como fabáceas (Fabaceae)”, cuenta a Verne la bióloga del Instituto de Ecología de la UNAM, Gabriela Jiménez Casas.

Por su aspecto, también se conoce a esta planta como Ave Real. Ya que cada una de las flores parece un pequeño pájaro unido al tallo por el pico. Según Jiménez Casas, la forma de las flores contribuye a la polinización ya que llama la atención de pájaros e insectos. Aquí te compartimos otras imágenes de la planta colibrí (como la hemos llamado nosotros):

