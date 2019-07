Rosalía se inspiró en "los concursos de la tele que veía con su abuela" para su nuevo vídeo

Rosalía sigue siendo sinónimo de audiencias e ingresos millonarios. Quizá por eso ha decidido reflexionar en estos momentos sobre la parte más material de su éxito artístico. Este 3 de julio ha lanzado por sorpresa Fucking money man, un vídeo que presenta a la vez dos nuevos temas, Milionària y Dio$ No$ libre del dinero.

Rodado muy pocos días antes de su lanzamiento, ha superado los 2,3 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas y muestra una cuidada propuesta visual sobre la relación de amor/odio de la sociedad con el dinero. Su directora Bàrbara Farré (Barcelona, 1994) explica a Verne cómo se gestó el proyecto.

"He nascut per ser milionària [He nacido para ser millonaria]", canta Rosalía en catalán durante la primera parte de Fucking money man. Mientras, participa en un surrealista concurso de televisión en el que vuelan los billetes y que recuerda a El precio justo.

Para cuando empieza la melodía de la segunda de sus nuevas canciones, Dio$ No$ libre del dinero, la cantante se ha quedado sola en el escenario y lamenta: "Mira son como un veneno / Que lo’ aparten de mi lao".

"Rosalía y su hermana Pili (conocida como Daikyri) se implican en todo el trabajo creativo que rodea su música. Han crecido juntas, tienen una profunda conexión y comparten referentes. Ellas se imaginaban el vídeo con esos concursos de la televisión que veían con su abuela y así es como fuimos creando el universo visual de las dos canciones", explica por teléfono la directora del vídeo musical.

Llama ahora para escuchar la voz de Rosalía

En un momento dado, aparece sobreimpresionado en pantalla un número de teléfono. Pertenece a una línea de móvil real. Los primeros espectadores que hayan decidido llamar, han comprobado que saltaba un contestador en el que la propia Rosalía invitaba a dejar un mensaje.

"El buzón de voz se llenó a los cinco minutos de lanzar el vídeo. Todavía no hemos escuchado lo que han grabado, así que de momento el buzón va a seguir estando colpasado, pero estaría bien hacer algo con ellos. Todavía no hay nada decidido", comenta Farré. Al no vaciar el contestador, la grabación que salta ya no es la de Rosalía. En Verne sí llegamos a tiempo a escuchar el mensaje antes de que el contestador se llenase. Es este:

Este guiño se inspiró precisamente en esos concursos noventeros de televisión. "Qué Apostamos, El Euromillón, El Juego de la Oca... todos tenían el típico mensaje en pantalla de ¡Llama ahora! Así que compramos una tarjeta prepago para que el mensaje de nuestro vídeo fuera real", cuenta la directora.

Colaboradores habituales

Para esta propuesta visual, Rosalía también ha contado con la ayuda del grupo de música Los Ganglios, colaboradores habituales de la cantante. Esta vez, han ideado las extrañas pruebas del concurso que se ven en el vídeo.

Para Farré, una de las claves del éxito de Rosalía es "haber tenido la inteligencia de rodearse de gente que la quiere y que le inspira". Además de su hermana, Los Ganglios o el artista Filip Custic que creó las imágenes del disco El mal querer, en ese círculo de colaboradores cercanos se encuentran la propia Bàrbara Farré y su pareja, Lucas Casanovas. Él es el director de fotografía de este Fucking Money Man.

"Nos conocimos hace cinco años por Internet. Rosalía le dio un me gusta a una publicación de Lucas y él descubrió un vídeo en el que ella estaba cantando en directo. Nos gustó tanto que le escribimos por Instagram y decidimos conocernos en persona", recuerda la directora.

Desde entonces, Farré y Casanovas han grabado para la cantante vídeos durante sus sesiones de grabación y algunos de sus conciertos hasta que su colaboración profesional ha culminado en este doble vídeo musical.

Poder femenino

La catalana no es la primera artista femenina con la que trabaja Farré. Suyo es también el vídeo del esperado primer sencillo de Amaia Romero, El relámpago. Y el Internationally de la estrella del trap Bad Gyal.

"El colaborar con tantas mujeres ha sido algo más bien espontáneo. Compartimos intereses similares y una misma forma de expresarnos. Vamos en la misma dirección y por eso nos hemos encontrado por el camino", comenta Farré.

Además de trabajar en el mundo de la música y la publicidad, la directora ha recibido varios premios por su primer cortometraje, La última virgen. En él muestra la presión que recibe una adolescente de 13 años por mantener relaciones sexuales con chicos, como ya han hecho sus amigas.

"Más que hacer una crítica a la obsesión por el dinero o por las apariencias en la sociedad, intento que mis trabajos muestren las cosas con crudeza y sin miedo al tabú, para que el espectador saque sus propias conclusiones", dice la barcelonesa.

