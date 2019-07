"¿Qué hacemos cuando nos sentimos así?": Tuits de humor que decepcionarán a tu psicólogo

"- ¿Cómo contestamos cuando alguien nos dice que somos guapos? - No me mientas"

Google Plus

Los psicólogos intentan que seamos empáticos y asertivos. Hacen todo lo posible para que sepamos gestionar nuestras emociones y nos relacionemos mejor con nuestro entorno. Cuando ni les escuchamos ni aplicamos sus consejos, pueden llevarnos la contraria.

mi psicólogo: y qué tenemos que decir si la culpa NO es nuestra?



yo: perdón



mi psicólogo: NOOOO



yo: perdón — Torrija (@maintrist) July 17, 2019

Esta conversación inventada entre psicólogo y paciente se ha convertido en una broma muy utilizada en Twitter desde mediados de julio. Como explica la web especializada en memes Know your meme, el primer tuit de este tipo del que hay constancia fue publicado el 9 de junio. La estructura siempre es la misma: el psicólogo pregunta qué debemos hacer ante una situación compleja, el paciente responde lo que jamás hay que hacer y el psicólogo responde con un "no".

A mediados de julio, estos tuits empezaron a circular en inglés. Poco después llegaron las mismas bromas en castellano. Estas son algunas de las más compartidas en español.

¿Qué decimos cuando nos molesta algo o nos hace daño?

psicólogo: ¿y qué hacemos cuando algo nos lastima?



yo: chistes sobre nuestro dolor propio para hacer reír a los demás y autoconvencernos de que todo está bien aunque en el fondo sabemos que es un bienestar ficticio y que en realidad nos queremos morir



psicólogo: no — ♀ (@_radrat) July 18, 2019 mi psicólogo: y qué le tienes que decir a alguien cuando hace algo que te duele?



yo: jaja tranquilo no pasa nada está todo bien



mi psicólogo: no — pringada (@kansaita_) July 18, 2019 psicólogo: ¿y qué hacemos cuando algo nos lastima?



yo: tuitearlo



psicólogo: no — hipérbole (@hiperbole_23) July 19, 2019 Psicólogo: qué decimos cuando nos molesta algo?



Yo: haz lo que quieras xd



Psicólogo: NO — 𝖘𝖔𝖚𝖑 (@marionapuig_) July 18, 2019 psicólogo: ¿y qué hacemos cuando alguien nos lastima?

yo: fingir que no ha pasado nada porqué no queremos que la otra persona se enfade

psicólogo: nO — 💛ᵃᵐᶦᵍᵘᶦ ᵈᵉ ˡᵃ ᵖᵃʳᶜᵃ💛 (@Divulosa) July 21, 2019

¿Cómo debemos actuar en nuestra relaciones personales?

Mi psicólogo: que le decimos a la gente que pasa de ti?

Yo: te echo de menos

Mi psicólogo: nO — 🌈 𝕄 𝕒 𝕟 𝕦 𝕖 𝕙 🌈 hasta el coño de verano (@bronzemanu18) July 16, 2019 Psicólogo: qué hacemos cuando nos gusta alguien?



Yo: esperar a que por arte de magia se fije en nosotros y nos hable primero



Psicólogo: no — pablo (@pablomayela) July 19, 2019 Psicólogo: que le tienes que decir a alguien cuando no te quiere prestar o dar algo?



Yo: metetelo por el culo



Psicólogo: no — Victoя (@gvcths) July 15, 2019 psicólogo : entonces cuando se te presente una situación de celos que vas a decir ?



yo : no sé pregúntale a tu amiguita



psicólogo: no — Nicolás Aveiro (@nicolas_aveiro7) July 16, 2019 psicólogo: qué decimos cuando alguien nos dice que somos guapos?



yo: no me mientas



psicólogo: no — andrea (@amaiaculture) July 18, 2019

¿Qué hacemos si algo sale mal o nos agobiamos?

psicólogo: ¿y qué decimos cuando algo sale mal?

yo: A ver si me muero

psicólogo: no — javi (@JaviNst) July 15, 2019 psicólogo: qué hacemos cuando nos agobiamos o no sabemos gestionar una situación?



yo: nos vamos a dormir



psicólogo: nO — Ismæl (@tortilladpapass) July 18, 2019 Psicólogo: ¿Entonces qué se dice cuando no nos sale algo?



Yo: Embezes la vida no es komo keremos



Psicólogo: No — Saraí Torres (@isaraitorres) July 12, 2019 Psicologo: y que hacemos cuando tenemos una crisis existencial?



Yo: piercing, tatuaje o tinte, dependiendo del dinero que tenga



Psicologo: no — ivolou (@Ivoolou) July 18, 2019 psicólogo: ¿y entonces qué harás ante acontecimientos que no han ocurrido y por tanto no sabes qué pasará?



yo: imaginarme todo lo malo que puede pasar hasta que llegue el día y así sufrir constantemente



psicólogo: no — Tania (@taniapg_) July 15, 2019

¿Qué debemos hacer si estamos tristes?

psicólogo: entonces, qué debemos tomar cuando nos sentimos tristes?



yo: ron



psicólogo: NOOOOOO — triste y con ganas de morirme (@cxrrly) July 14, 2019 psicólogo: qué hacemos cuando alguien hace un chiste sobre un complejo nuestro???



yo: reírse y después llorar en casa



psicólogo: no — moai (@itsniallgrier) July 19, 2019

¿Qué hago después de leer estos tuits?

Psicólogo: ¿Y qué decimos cuando estamos mal?

Yo: No sé, ¿desde cuando un psicólogo enseña autoinstrucciones concretas? ¿Eres un coach de ésos?

Psicólogo: Esto es sólo un meme, ¿por qué eres tan pedante?

Yo: Vete a dar charlas motivacionales a emprendedores, puto inútil. — Ibai (@Ibai_93) July 16, 2019

* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!