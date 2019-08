Qué ven los perros cuando ven la televisión

Los vídeos de canes reaccionando a escenas de películas son un clásico de internet, pero no puede afirmarse que sepan qué están viendo

Google Plus

Hay perros que saben sentarse, dar la mano, traer el periódico, tumbarse o hacerse el muerto, y también hay algunos que ven la tele y acaban teniendo miles de visitas en YouTube. Uno de los últimos en popularizarse ha sido Falco, un pastor alemán que lloriquea y aúlla viendo la escena de El Rey León en la que el padre de Simba muere. Fue publicado el pasado junio –superando el millón de reproducciones en dos meses– y ha aparecido en diferentes medios españoles durante la última semana de agosto pero, ¿sabe el perro lo que está ocurriendo en la pantalla?

Los vídeos de perros reaccionando a programas de televisión o películas son un clásico de internet. Este mismo año, en febrero, se popularizó otro vídeo similar en el que, además, otro can veía la misma escena que Falco, la de la muerte de Mufasa. Aunque pueda parecer que, por su reacción, los perros saben lo que ocurre en la pantalla, no hay pruebas de que sea así. "No podemos pensar que ven o entienden lo mismo que nosotros, y mucho menos que se emocionen", cuenta a Verne el etólogo (especialista en el comportamiento de animales) Daniel Ferreiro, del Colegio de Veterinarios de Sevilla y el centro de etología clínica D'animales. "Sería muy bonito pensarlo, pero las pruebas que hay sobre ello son, por el momento, anecdóticas".

Ferreiro cuenta a Verne que un estudio de 2016 realizado con 320 perros de tres razas diferentes (caniches, teckels y chihuahuas) se observó que los perros reaccionaban a la televisión de maneras muy diferentes: unos ladraban, otros lloriqueaban, otros buscaban detrás de la tele y otros no reaccionaban de ninguna manera, incluso dos perros en la misma casa podían responder a la tele de dos formas diferentes. Estas reacciones parecen indicar que los perros prestan atención y entienden que algo está ocurriendo en la pantalla, "pero la muestra del estudio no es muy grande y los resultados no son extrapolables", explica.

En los resultados de la investigación se mostraba, además, una diferencia entre razas a la hora de ver la televisión: entre los canes estudiados, un 52% de los caniches veían la tele, mientras que solo un 11% de los teckel lo hacía. El estudio señala también que la educación de los animales también podría incidir en que se fijen o no en la televisión. Entre los perros de terapia (entrenados para ayudar en el tratamiento de una persona enferma) estudiados, un 60% veía la tele, mientras que solo un 20% de los perros sin este tipo de entrenamiento lo hace. "Los datos con perros de terapia sugieren que el comportamiento de ver la televisión está relacionado con la buena capacidad de comunicación entre perros y humanos", defiende el estudio.

Otro estudio publicado en 2013 en la revista científica Animal Cognition apuntaba a que los perros reconocen a otros perros en la pantalla. Para realizarlo, mostraron a canes imágenes de diferentes razas de perros y, simultáneamente, las de otras especies animales, incluidos humanos. Todos los canes que participaron en el estudio supieron diferenciar las fotos de perros pero, de nuevo, la muestra del estudio es demasiado pequeña para hacerlo extrapolable: se utilizaron nueve perros.

Imágenes del estudio de Animal Cognition en las que muestran el funcionamiento del experimento, proyectando diferentes imágenes de animales a los perros.

Vista de perros vs. vista de humanos



Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que los perros no ven como nosotros. Aunque el mito dice que los perros ven en blanco y negro, no es así: "Sí perciben colores, pero no pueden percibir todo el abanico". Esto se debe a que la vista de los perros percibe menos gamas de colores: mientras que nosotros tenemos una visión tricromática tricromática (percibimos rojo, verde y azul), los perros solo distinguen entre azules y amarillos. A continuación, puedes ver varios ejemplos de imágenes tal y como las veríamos nosotros (izquierda) y cómo las verían los perros (derecha). Puedes probar con las imágenes que quieras en esta herramienta.

'El beso', de Klimt.

Fragmento de 'Amarillo, rojo y azul', de Kandinsky.

Fragmento de 'El jardín de las delicias', de El Bosco.

* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!