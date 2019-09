¿Si no o sino? Si no estás seguro, tu sino es hacer este test

Por si no tienes muy clara la diferencia entre sino y si no, te proponemos un pequeño test que esperamos que te ayude a aclarar no solo algunas de tus dudas, sino todas.

Primero, algo de teoría, recordando lo que comentábamos en nuestros "Propósitos lingüísticos para escribir correctamente en 2019".

"Sino" va junto:

- Cuando es una conjunción que niega la frase anterior, como en “no lo hizo Juan, sino Pedro”.

- También cuando aparece en construcciones como “no solo…, sino también”, “no porque…, sino porque”.

- Cuando tiene un valor similar a “más que” o “excepto”. Ejemplo: ¿Quién sino Juan podía hacerlo?

- "Sino" también puede ir junto cuando es un sustantivo con el significado de “destino”: mi sino es trabajar y trabajar.

"Si no" va separado:

- Cuando es la combinación de la conjunción condicional "si" seguida del adverbio "no". Introduce una oración condicional: “Si no lo haces tú, lo hará él”.

Un truco de Fundéu para distinguirlos “es ver si entre si y no puede incluirse algún elemento sin pérdida de sentido en el texto”. Por ejemplo, “si no hubiera intervenido el juez…” se puede cambiar por “si el juez no hubiera intervenido…”. Si esto se puede hacer, se trata de si + no, y debe escribirse en dos palabras.

Y ahora, el test.

