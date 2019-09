53 restaurantes en una semana para recrear la ruta de Homer Simpson por Nueva Orleans

Google Plus

"Y entonces descubres un montón de cosas que amar en esta ciudad…", dice Homer Simpson antes de comenzar su particular ruta turística por Nueva Orleans. Nada de visitar los clubs con música en vivo o apreciar la arquitectura de la zona, el padre de la familia de dibujos más famosa de Estados Unidos tiene claro qué importa realmente: comer, y comer mucho.

En Lisa entiende el blues (episodio 17 de la temporada 29), Homer visita 54 restaurantes de la ciudad y las ilustradoras suizas Katrin von Niederhäusern y Janine Wiget (ambas de 30 años) no pudieron resistirse a recrearlo. Su video, que logra reproducir cada plano de la serie, ha llegado en dos semanas a las más de 800.000 reproducciones en el canal de YouTube de Katrin y a alcanzar los 23.000 retuits en Twitter.

"Vimos el episodio juntas y estábamos muy emocionadas por ver a los Simpson visitar una ciudad que nos encanta", cuenta Janine Wiget a Verne por correo electrónico. Desde que este capítulo se emitiera el 22 de abril de 2018, las dos artistas comenzaron a comprobar si los sitios que recogía el capítulo existían en la vida real.

"Encontramos que no solo existían sino que, además, eran igual que como estaban representados en la serie. Nos quedamos muy impresionadas, nos miramos y lo supimos: ¡Tenemos que recrear esta escena en nuestras próximas vacaciones!”, explica.

Para poder llevar a cabo el video, las autoras tuvieron que hacer una minuciosa planificación del rodaje. Con tan solo una semana de vacaciones, Katrin y Janine tenían que grabar un mínimo de 8 escenas cada día si querían sacarlo adelante. "Nos imprimimos un mapa gigante de la ciudad, así como un guión gráfico con cada toma del capítulo de los Simpson", sostiene Wiget, “después hicimos un horario para cada día. Todo muy estilo suizo”.

Las ilustradoras contaban con un mapa detallado con las escenas que debían reproducir en cada momento. J. Wiget

Por el camino Katrin y Janine se encontraron con dificultades que no habían previsto en su marcada ruta: restaurantes cerrados por reformas o periodo vacacional, platos que no estaban en el menú del día o que directamente no estaban en el menú…. Pese a ello, finalmente lograron probar 53 de los 54 platos que Homer cata en el capítulo. ¿La excepción? La Kings Cake, solo disponible en período de carnaval.

Algo que puede servir de excusa a las artistas para regresar a Nueva Orleans a probar este postre y volver a disfrutar de otros platos que aún recuerdan: “El cangrejo de río con maíz deliciosamente sazonado del restaurante Cajun Seafood fue uno de nuestros favoritos. También el Bananas foster, estaba realmente delicioso”, cuenta la ilustradora.

Además, las autoras se tuvieron que enfrentar algunos obstáculos en el rodaje: “Definitivamente Homer Simpson no tiene los mejores modales. Para conseguir los ángulos y posiciones correctos tuvimos que sentarnos en el suelo, tumbarnos en mesas, comer con las manos… ¡y todo esto delante del resto de clientes del restaurante!”. Sin embargo, tanto Katrin como Janine destacan que disfrutaron mucho haciendo el video y adentrándose en la gastronomía de la ciudad por el precio de 500 dólares (452 euros) los 53 platos.

Gracias a la gran repercusión que ha tenido este video en redes y en medios de comunicación de distintos países, los creadores de Los Simpson se han puesto en contacto con ellas: “Nos han dicho que estaban muy ilusionados con nuestro proyecto y nos han invitado a sentarnos con ellos en una mesa de lectura de guión en Los Ángeles”. Aunque todavía las queda un sueño de la adolescencia por cumplir: poder escribir y diseñar uno de los gags del sofá de introducción para la serie.

