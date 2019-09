'Mola mazo', la canción con la que una generación de jóvenes descubrió a Camilo Sesto

"Hasta los niños me paraban por la calle y me decían adiós, mola mazo. Si en vez de eso hubiera dicho me gustas mucho, pues no habría sido lo mismo...", contaba en 2016 Camilo Sesto sobre una de sus canciones icónicas. Puede que hasta Mola mazo, algunos de esos niños no supieran quién era Camilo Sesto, fallecido este domingo 8 de septiembre a los 72 años.

Era la cuarta canción de su disco Alma, publicado en 2002. Entonces, Camilo Sesto tenía 56 años y había pasado bastante tiempo desde su época de mayor éxito, la década de los 70 y los 80. El estribillo de la canción era una expresión coloquial poco utilizada entre sus fans de siempre. Camilo Sesto abría la puerta a un nuevo público.

El periodista musical Rafa Cervera cataloga Mola mazo como "uno de esos saltos mortales tan suyos". Era "una canción pegadiza exenta de todo pudor. Esa apropiación del lenguaje popular del momento convertida en estribillo. Tú sientes un poco de vergüenza ajena al oírla pero la canción, a su manera, funcionaba. Funciona sobre todo porque él está convencido de que todo está bien", añade en Alicante Plaza.

Mola mazo es una canción de contrastes. Para muchas personas es un himno generacional. Para otras está lejos de las mejores canciones del artista. Aunque el tema más comentado en redes sociales tras su fallecimiento ha sido Vivir sin ti es morir de amor, muchas personas han recordado Mola mazo.

Es injusto que la obra de un artista se valore en su justa medida cuando ha fallecido, pero también es cierto que Mola Mazo está llena de matices que todavía el ser humano no ha sido capaz de descubrir. — Usuario Arroba (@Mongolear) September 8, 2019 Hoy me he llevado a mi hijo, el gran Camilo Sesto. El cielo ahora mola mazo. pic.twitter.com/uIDaamY7IQ — Dios (@Sr_Dios) September 8, 2019

"Un título así en medio de una discografía plagada de términos relacionados con el amor resulta como mínimo chocante", añade Cervera en su comentario sobre la canción. La letra de Mola mazo habla de ser uno mismo, sin miedo a lo que piensen los demás. De no quedarse estancado ("no quiero ser sombra ni reflejo del ayer"). "Es una canción reivindicativa", dijo sobre el tema en 2016, en su 70 cumpleaños. "Me gusta más que me digan te quiero mazo que te quiero mucho", añadió.

La expresión "mola mazo" ya se utilizaba cuando Camilo Sesto lanzó su canción, pero el éxito del tema hizo mucho por terminar de instalarla en el catálogo de palabras de muchas personas. "Mazo" es especialmente utilizada en Madrid, como otra expresión coloquial en la letra de Mola mazo: "Estar rayado".

Nadie se aplica los consejos que da están rayados o será la edad

La canción empieza y termina con el público cantando a coro "mola mazo", sin música de por medio. Como hicieron en el programa de Antena 3 Tu cara me suena.

En la última entrevista que concedió a EL PAÍS, Camilo Sesto dijo que una canción completa debe tener "muchos ingredientes, que abarque muchos gustos de las personas, que a quien no le entre una frase le cuadre la siguiente". Si no te cuadra "mola mazo", puede que te entre otra frase de su letra.

Mola mazo

Dicen que no le pongo a nada interés, que lo hago todo al revés. Pero mola mazo, ser tal como soy en cada paso que doy. Dicen que vivo en un mundo irreal, que el día de mañana me irá fatal. Pero mola mazo, la música y yo volamos alto. No quiero ser sombra ni reflejo del ayer o huérfano de personalidad.

