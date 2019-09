“Manifiéstate ahora o nada luego”: pancartas e ironía contra el cambio climático

Una de las pancartas que muchos medios británicos –como BBC o The Telegraph– han utilizado para encabezar sus noticias sobre la protesta global contra el cambio climático no ha sido la más vistosa, ni la más grande. Al contrario: era una pequeñísima pancarta de cartón, apenas del tamaño de un billete. En ella se podía leer el mensaje "usa menos papel".

Hands down best sign #ClimateStrike pic.twitter.com/rsNdhhZjCY

Este viernes han arrancado en decenas de países del mundo las protestas contra el cambio climático, que se alargarán durante la próxima semana y que coincidirán con la Cumbre del Clima en Nueva York del próximo lunes. Cientos de miles de estudiantes han salido a la calle para pedir a los líderes políticos de sus países, y de todo el mundo, que pasen a la acción en la lucha contra el cambio climático. Y, al igual que ha ocurrido con la pancarta diminuta que ha aparecido en portada de muchos medios británicos, algunas de las más llamativas han sido las que contenían mensajes de ironía y humor para hablar de temas tan serios como el calentamiento global, el deshielo o los mares de plásticos.

Los actos contra el cambio climático culminarán el próximo 27 de septiembre con una huelga a nivel global que también se seguirá en decenas de ciudades españolas. Por si quieres ir cogiendo ideas para tus pancartas, estas son algunas de las más divertidas que hemos encontrado en las primeras horas de las protestas:

My favourite sign so far from #ClimateStrike in London . pic.twitter.com/xID24vrzsh — Birgit Maass (@birgit_maass) September 20, 2019

"¡Por mi futuro!". Tomada en Londres.

"¿Es que nadie va a pensar en los niños?" Tomada en Sidney.

RT to show your support to everyone striking for the climate today #ClimateStrike pic.twitter.com/kfHNcIs7KP — Greenpeace UK (@GreenpeaceUK) September 20, 2019

"¡Manifiéstate ahora! O nada luego". Tomada en Londres.

"Nosotros (señalando al kart de Mario) / el clima (señalando al caparazón)". Tomada en Melbourne.

"Políticos, haced vuestro maldito trabajo, así yo puedo volver al mío". Tomada en Bruselas.

The best signs I saw at #climatestrike pic.twitter.com/Izk4Ik8MFx — Chris De Bonis 🤙🌱 (@cruticus) September 20, 2019

En la primera: "No soy lo suficientemente mayor para ver porno, pero sí para ver el planeta jodido". En la segunda: "El Titanic no hubiera tenido problema en 2019". En la tercera: "Cuando los líderes actúan como niños, los niños actúan como líderes". Tomadas en Sidney.

En la primera: "Deja de tirar basura donde ellos salpican". En la segunda: "Esto está bien". En la tercera: "Niños en 2019: cuando yo crezca quiero ser... / Calentamiento global: (meme de Danaerys Targaryen)". En la cuarta: "Olvida el cuento de hadas del crecimiento y el capitalismo. Vamos a Marxar". Tomadas en Dortmund.

En la primera: "Es mi planeta y lloraré si quiero". En la segunda: "El planeta está más caliente que Leonardo Dicaprio joven". En la tercera: "Hazlo por David [Attenborough]". En la cuarta: "Está ardiendo el Amazon [Amazonas] equivocado". Tomadas en Glasgow.

"What's the point in studying for a non-existent future?" #ClimateStrike protesters in Guadalajara, Mexico today pic via @LibiaServin pic.twitter.com/XVpvfw6AVb — Tom Phillips (@tomphillipsin) September 20, 2019

"¿Por qué estamos estudiando por un futuro que no va a existir?" La imagen es de Guadalajara, México.

En la primera: "Ya po' [pues] despavila". En la segunda: "El tiempo corre, la Tierra agoniza". En la cuarta: "Salva el planeta o moriré/ Ni un grado más, ni una especie menos". En Chile también salieron a las calles por la emergencia climática.

"Cambio político no cambio climático"/ "Haz la Tierra agradable de nuevo". Tomada en Madrid.