La evolución de los rascacielos más altos del mundo

A principios del siglo XX, el rascacielos más alto del mundo apenas rascaba el cielo. El Singer Building de Nueva York (Estados Unidos), cuya construcción terminó en 1908, mide 187 metros y 47 pisos. El actual edificio más alto del mundo mide más que cuatro Singer Buildings, uno encima de otro. Es la torre Burj Khalifa de Dubai (Emiratos Árabes Unidos), con sus 828 metros y sus 163 pisos de altura. Estos dos edificios aparecen en el vídeo que abre este artículo, que ordena cronológicamente cuáles han sido los rascacielos más altos del mundo desde principios del siglo XX. En un mes desde el 1 de septiembre, el vídeo acumula cinco millones de reproducciones.

El vídeo es obra de la cuenta de YouTube FilmCore. El contenido de este canal consiste casi exclusivamente en rankings y comparaciones. Es uno de los formatos que mejor funcionan en YouTube, como demuestran otros vídeos parecidos que también clasifican y ordenan de forma histórica los edificios más altos del mundo.

En esa categoría, después del Singer Building, tomó el relevo la Metropolitan Life Tower, el primer rascacielos que superó los 200 metros de altitud. Con 40 metros más, el Woolworth Building tomó el relevó de 1913 a 1930. Después serían superados por el Bank of Manhattan y el Chrysler Building, el primero que fue más allá de los 300 metros.

En 1931 empezó el reinado del famoso Empire State Building, el edificio que escala King Kong. Fue el rascacielos más alto del mundo durante 40 años, hasta que terminó la construcción de las Torres Gemelas. Todas estas construcciones se encuentran en Nueva York. Pero en 1973, la capital financiera de Estados Unidos dejó de acoger el rascacielos más alto, cuando terminó la construcción de la Torre Sears en Chicago.

Desde 1998, el edificio más alto del mundo no se encuentra en Estados Unidos. Ese año terminó la construcción de las Torres Petronas, de Kuala Lumpur (Malasia). Conservó el primer puesto hasta 2004, cuando finalizaron las obras del Taipei 101 (Taiwán). Fue el primero que superó los 500 metros de altura. En 2010, abrieron las puertas del actual edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa de Dubai. Mide 828 metros, 300 más que el rascacielos anterior más alto. Ningún otro rascacielos que se haya convertido en el más alto del mundo ha superado en tantos metros al anterior.

El vídeo continúa con edificios que se encuentran en periodo de construcción y que superarán en altura al Burj Khalifa. Son la Torre Jeddah, cuyas obras empezaron en 2013 y que medirá un kilómetro, y la Dubai Creek Tower, cuya construcción empezó en 2016 y que terminará midiendo 1.345 metros. Este rascacielos ha sido diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava.

Los edificios más altos del mundo que describe el vídeo coinciden con la clasificación histórica del Council on Tall Buildings and Urban Habitats, la entidad de referencia internacional que ordena los edificios por altura, con una excepción. El Ayuntamiento de Filadelfia (167 metros) aparece en el vídeo pero no esta en esa clasificación, ya que no tiene las características que esta organización establece para incluir un edificio en su ranking histórico: que tenga pisos y sea habitable. Por ello, tampoco incluye la Torre Eiffel, que fue la estructura más alta del mundo hasta 1929.

Los edificios más altos del mundo En la actualidad, estos son los 20 edificios más altos del mundo, antendiendo a la clasificación del Council on Tall Buildings and Urban Habitats. 11 de ellos están en China y solo dos en Estados Unidos: Burj Khalifa, 828 metros (Dubai, Emiratos Árabes Unidos)

Shanghai Tower, 632 metros (Shanghái. China)

Makkah Royal Clock Tower, 601 metros (La Meca, Arabia Saudí)

Ping An Finance Center, 599 metros (Shenzen, China)

Lotte World Tower, 554 metros (Seúl, Corea)

One World Trade Center, 541 metros (Nueva York, Estados Unidos)

Guangzhou CTF Finance Centre, 530 metros (Guanzhou, China)

Tianjin CTF Finance Centre, 530 metros (Tianjin, China)

CITIC Tower, 527 metros (Pekín, China)

TAIPEI 101, 508 metros (Taipei, Taiwá)

Shanghai World Financial Center, 492 metros (Shanghái, China)

International Commerce Centre, 484 metros (Hong Kong, China)

Vincom Landmark 81, 461 metros (Saigón, Vietnam)

Changsha IFS Tower T1, 452 metros (Changsha, China)

Petronas Twin Tower 1, 451 metros (Kuala Lumpur, Malasia)

Petronas Twin Tower 2, 451 metros (Kuala Lumpur, Malasia)

Zifeng Tower, 450 metros (Nanjing, China)

Willis Tower, 442 metros (Chicago, Estados Unidos)

KK100, 441 metros (Shenzen, China)

Guangzhou International Finance Center, 438 metros (Guanzhou, China)

