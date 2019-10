"¿Y qué hago yo ahora?": hablamos con gente que comentaba 'Pasapalabra' a diario en un foro

“Todo lo que empieza tiene que terminar, salvo Saber y ganar y Jordi Hurtado que es inmortal, claro”. Así se despedía este 1 de octubre uno de los usuarios del foro de Telépatas, una comunidad en la que cada noche se reúnen más de una veintena de espectadores a comentar, en tiempo real, Pasapalabra. El programa, que se emitía desde hace 19 años y ha sido retirado tras una demanda de la productora original del formato (ITV), rondaba a diario los dos millones de espectadores. Muchos de ellos acérrimos, que como los seguidores de Telépatas, después de que Orestes dejara incompleto su último rosco el lunes, se preguntaban: “¿Y mañana qué hacemos?”.

ampliar foto Algunos de los comentarios que dejaron los espectadores de Pasapalabra en el foro de Telépatas tras finalizar la última emisión. Haz clic para ampliar.

Los episodios de Pasapalabra se graban días antes de su emisión, por lo que Christian Gálvez, el presentador, no era consciente de que la emisión del 1 de octubre sería la última, lo que le impidió despedirse de los seguidores. “Sumamos, seguimos, acumulamos, vamos a ver qué ocurre en este duelo en el próximo programa”, dijo. “Tendremos en total un bote de 1.030.000 eurazos aquí, en Telecinco, en Pasapalabra".

Ese bote no tendrá dueño. Al menos, por el momento. “A lo mejor utilizan ese dinero para pagar la multaza que les han puesto”, bromea por teléfono Eladia Moralo, una alicantina seguidora del programa: cuenta a Verne que lo veía desde 2014 y, desde hace más de dos años, lo comentaba por Facebook, Twitter y en la pequeña comunidad de Telépatas.

Moralo cuenta a Verne que ha sido muy crítica con el programa –”ya no me contestaban nunca a los replies”, dice– pero también una gran seguidora. “Absorbe mucho, no solo por el programa en sí sino por la comunidad que se crea alrededor: he estado en grupos de apoyo en Twitter a distintos concursantes que me gustaban, los propios participantes son súper majos y suelen contestar a la gente…”, cuenta.

Pasapalabra, por lo general, no solo se veía en televisión. Igual que muchos espectadores llevan años gritando en voz alta las respuestas intentando ser los ganadores del rosco desde su casa, otros muchos lo hacen por Internet, o simultanean ambas labores.

“Yo, además de comentarlo, lo veía en casa con mi marido y con mi hijo”, cuenta Morales. “Creo que ellos sí se van a alegrar de que deje de emitirse, porque a veces no les dejaba ver el fútbol hasta que terminara”, dice entre risas. En Twitter, cada día se escriben más de 1.000 mensajes de media con el nombre del concurso, según la herramienta de medición Digimind. Muchos de los comentaristas se conocen de ver sus arrobas días tras día.

Eladia Moralo, tras conocer la noticia del fin del programa, quiso despedirse de algunos de los comentaristas que, para ella, más han aportado al programa. Como @Helvecia18, que a diario publicaba infografías con las estadísticas del rosco. “Me siento como si hubiera perdido a alguien de la familia, no doy pie con bola”, cuenta esta usuaria por mensaje privado a Verne. “Pasapalabra no solo es educativo, también hace realidad sueños de gente buena”.

“Lo veo desde que se emitía en Antena 3”

El 2 de octubre ya no se ha emitido Pasapalabra pero, a las 20:05, los foreros de Telépatas empiezan a conectarse. Se saludan, se preguntan cómo están y si tienen información del futuro del programa. No hay buenas noticias sobre Pasapalabra, pero sí motivos para alegrarse: Maribel, una veterana del foro que sufrió un ictus hace unos meses, se ha vuelto a conectar. Todos celebran su vuelta, aunque ella aclara que todavía le queda recuperación. Ha entrado para ver cómo se han tomado sus conocidos del foro el fin del concurso. “Esto es una putada de las grandes”, escribe.

A petición de Verne, algunos usuarios han contado su relación con Pasapalabra. Estos son dos de los mensajes que han escrito en su primer día sin el programa:

“Llevo viendo el programa desde que se emitía en Antena 3. Comentando en el foro dos años. Hemos hecho grandes amistades. Algunas nos hemos dado los teléfonos para seguir comunicadas. Este agosto sufrí un ictus que me dejó sin visión lateral. Me acabo de jubilar. Soy profesora y jugaba con mis alumnos de sexto a Pasapalabra con el fin de mejorar la rapidez de memoria. Ha sido una noticia triste el fin del programa”. Maribel

“Yo lo veía [Pasapalabra] desde 2014... Tengo que decir que, en ocasiones, solo el rosco. Últimamente me parecía que sobraba tanta palabrería y “jiji jaja”. Yo leía desde hace dos o tres meses todas las opiniones del foro, hasta que hace aproximadamente un mes me decidí a registrarme y entrar yo, para formar parte de esa encantadora familia. El rosco me hacía aprender y me servía también de gimnasia mental”. Romita.

Aunque en esta comunidad hay usuarios que han propuesto pasarse al foro de Boom para seguir comentando, la mayoría se muestran reticentes. “Yo personalmente no voy a buscar otro programa con el que tapar esto”, cuenta Moralo por teléfono. La mayoría sostienen que seguirán pasando por el foro de Pasapalabra, aunque no haya programa, para mantenerse al día. “De momento no pensamos en pasar a otro concurso”, escribe la forera Maribel. “Pero mucho menos ver Sálvame o GH Vip”.

