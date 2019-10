Cinesa pide a los espectadores de 'Joker' que vayan sin máscaras y sin armas de juguete

La cadena ha aclarado a Verne que la medida es preventiva y no se ha producido ningún incidente relacionado con la película

Al intentar comprar online una entrada para ver Joker en cualquiera de los más de 40 cines de la cadena Cinesa en España, los espectadores encuentran una advertencia que no aparece en el resto de películas de la cartelera. Esta indica que, “por motivos de seguridad”, la compañía no permite en las salas “máscaras o armas de juguete o simulaciones”. Desde Cinesa confirman a Verne que no han ocurrido incidentes en relación con esta película y que son medidas preventivas que han aplicado en sus cines de todo el mundo.

El mensaje que aparece en Cinesa al comprar las entradas

Joker, la película en la que Joaquin Phoenix interpreta a uno de los villanos más famosos de los cómics, se estrena este 4 de octubre en la mayoría de países del mundo. Tras su triunfo en el Festival de Venecia y la aclamación de buena parte de la crítica, se ha convertido en una de las películas más esperadas del año. Su estreno, sin embargo, llega rodeado de un alarmismo que ha provocado que varias cadenas de multicines prohiban entrar en sus salas con disfraces del personaje. Primero fue la cadena de multicines estadounidense Landmark, y ahora también se ha sumado United Cinemas International (UCI), de la que forma parte Cinesa. Otras cadenas españolas como Yelmo o Kinépolis no se han sumado, por el momento, a esta medida.

Aviso en la web de #Cinesa cuando vas a comprar entradas para #Joker. Llevo dos horas buscando en el trastero mi pistola de agua. pic.twitter.com/s3eKe5zPy6 — Waldo Lydecker (@Waldo_Lydecker) October 3, 2019 Ha sido leer el comunicado de @Cinesa sobre las normativas de acceso a sus salas en relación a los pases de 'Joker' y venirme a la cabeza la escena del cine de 'Scream 2'. Un poco exagerado todo, ¿no? pic.twitter.com/f4XNTY6FXn — Sergio Montesinos (@Sergiomc90) October 3, 2019

La decisión de Cinesa ha provocado cierto revuelo en redes sociales, donde muchos espectadores han bromeado sobre la medida. La empresa ha explicado a Verne que, debido a los incidentes sucedidos tras el estreno en de El caballero oscuro (2012) en Estados Unidos, donde un tiroteo en el estreno se cobró 12 víctimas, han aplicado medidas preventivas en todos sus cines para garantizar la seguridad de sus espectadores. Aquel tiroteo, sin embargo, no tiene ningún vínculo con esta nueva película. Entre el estreno de El caballero oscuro y Joker se han estrenado más superproducciones en las que aparece este villano –como Escuadrón suicida– sin que se produzca un alarmismo similar al que ha levantado Joker.

Las webs de la cadena Cinesa de otros países, como Italia, Alemania o Brasil, incluyen mensajes similares al que aparece en España:

Mensaje que aparece en los UCI alemanes, que pertenecen a la misma compañía que Cinesa

El tirador que nunca se creyó el Joker

Para entender de dónde viene este alarmismo, hay que retroceder siete años. El 20 de julio de 2012, un hombre de 23 años acudió a un cine en Denver, Colorado, mientras se proyectaba El caballero oscuro. Comenzó a disparar en la sala a oscuras, dejando decenas de heridos y 12 víctimas mortales. En las primeras horas tras el tiroteo, se difundió el rumor de que el asesino se había identificado con el Joker y que iba vestido como este.

En el juicio, que tuvo lugar en 2015, se demostró que ni el asesino se identificó como el Joker ni pretendía imitar su aspecto. Aunque es cierto que tenía el pelo tintado de rojo, iba vestido con un uniforme militar y el propio asesino afirmó que su color de pelo no tenía nada que ver con el villano. Tal y como recuerda este artículo de EL PAÍS, "el rumor de que el asesino cometió la masacre porque estaba convencido de que era el Joker forma parte de la cultura conspirativa de Internet. El fiscal del caso niega que fuera así. Un psicólogo que lo trató también lo niega. Y, sin embargo, no hay forma de hacer desaparecer la teoría de que el desquiciado que cometió la masacre de Aurora estaba obsesionado con ese personaje".

El pasado 24 de septiembre, un grupo de familiares de las víctimas de aquel crimen envió una carta a la productora de Joker, Warner Bros, expresando su preocupación por la temática de su nueva película. Sandy Phillips, familiar de una de las víctimas, declaró ese mismo día al portal especializado en cine Hollywood Reporter: “Mi preocupación es que haya una persona ahí fuera, y quién sabe si solo una, que está en el límite, que quiere ser un asesino múltiple, y que se ve animada por esta película. Eso me aterroriza”.

Tras esta carta, Warner Bros emitió un comunicado aclarando que “ni el personaje de ficción Joker ni la película respaldan la violencia del mundo real de ningún tipo. No es la intención de la película, los cineastas o el estudio para presentar a este personaje como un héroe”.

