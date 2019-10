'Tiktokers' españoles con menos de 20 años y más de un millón de seguidores

Hablar con Ángela Mármol es imposible por la mañana. Tal y como cuenta su mánager, en esas horas tiene que atender a sus clases de segundo de bachillerato en el instituto. Esta tiktoker catalana tiene solo 17 años y ya cuenta con dos millones de seguidores en la plataforma. Como otros muchos usuarios de esta plataforma, tiene que compaginar su fama con una vida aún tutorizada por sus padres. El boom de TikTok -cuenta con más de 500 millones de usuarios activos- ha lanzado una nueva generación de creadores muy distinta a las anteriores: no tienen ni Twitter ni Facebook, sino que simplemente son adolescentes que disfrutan subiendo vídeos interpretando sus canciones favoritas. La popularidad que ha ido alcanzando esta red social ha hecho que muchos de estos tiktokers hayan pasado de simplemente grabarse en su casa a protagonizar campañas de publicidad, salir en televisión e incluso publicar libros.

El perfil del usuario medio de esta plataforma, tal y como cuentan desde TikTok a Verne por correo electrónico, está entre los 16 y 25 años. Aunque, según afirman, “en el último año hemos visto una tendencia hacia un aumento de la edad media de los usuarios”.

Cada vez es más la gente que entra a TikTok a descubrir qué son esos vídeos de 15 segundos a un minuto con pistas de sonido que últimamente se están popularizando en las redes. De hecho, muchos padres todavía no comprenden en qué consiste este fenómeno. Tal y como afirma Ángela Mármol: “Mi madre al principio no entendía nada, ni siquiera me dejaba tener la cuenta pública”.

A continuación, os mostramos algunos de estos tiktokers (también conocidos como musers, por el anterior nombre de la red social, Musically) que con menos de 20 años han logrado acumular millones de seguidores.

Emilio e Iván Martínez (6,9 millones de seguidores) @martineztwins

Emilio e Iván Martínez (Granollers, 1999) son -con el permiso de Twin Melody- los gemelos españoles más populares en TikTok. Ambos empezaron subiendo contenido a Instagram, tal y como cuentan en una entrevista en la página de la plataforma de gestión de redes sociales Marvel Crowd: “Un amigo de nuestro colegio nos impulsó a abrirnos esta red social que nosotros no conocíamos”. Sus vídeos de bromas les han servido para tener actualmente 6,1 millones de seguidores en la cuenta @ivanmartinez y 6,4 millones en @emiliovmartinez. Los hermanos se hicieron también muy conocidos internacionalmente al participar en Team 10, un canal gestionado por Jake Paul que juntaba a diferentes influencers en una casa y les enfrentaba a distintos retos. En TikTok, la mayoría de sus vídeos siguen la tendencia que hizo famosa a esta red social: hacen playback y bailan, aunque también siguen subiendo vídeos de humor.

Benji Krol (5,4 millones de seguidores) @benjikrol

En el de Benji Krol (2000, Brasil) se puede encontrar todo tipo de contenido: desde lip sync (sincronizar los labios al ritmo de las canciones, con duetos incluidos) hasta tutoriales de maquillaje. Aunque en la mayoría de sus vídeos hable en inglés, él vive en Madrid y buena parte de sus seguidores -tal y como lo confirman los comentarios- son de habla hispana. Su amistad con el también conocido tiktoker @jeyjeygardi -que acumula 3,5 millones de seguidores- ha formado uno de los dúos preferidos por la comunidad. Además, Benji tiene una cuenta de YouTube donde sus seguidores conocen más de su día a día gracias a vídeos en los que narra su primer día de universidad o viajes con su familia.

Mónica Morán (4,1 millones de seguidores) @monismurf

Mónica Morán (2000, León) empezó a publicar vídeos en la plataforma en agosto de 2017 cuando todavía era conocida como Musically. Sus vídeos se hicieron muy populares por el toque particular que ella misma les proporcionaba: las transiciones. De esta manera, en un solo clip incluía efectos que lo hacían parecer casi como un videoclip. La fama que ha ido acumulando en esta red social la ha llevado a publicar dos libros: Diario de una muser (2018) y Detrás de todo. Lo que ningún influencer cuenta (2019). En ambas publicaciones habla sobre cómo ha logrado tantos seguidores y sobre cómo ha vivido esta inesperada popularidad. También cuenta con un canal en YouTube y con más de 1,3 millones de seguidores en Instagram.

Lucía Bellido (3,7 millones de seguidores) @its.bellido

Lucía Bellido (2003, Barcelona) es una veterana en las redes pese a tener solo 16 años. Cuando apenas tenía 12 años, esta tiktoker empezó a editar sus propios vídeos añadiéndoles música con una aplicación entonces llamada VideoStar. Cuando se lanzó Musically, que además de permitir la edición era una red social, Bellido se decidió a subir ahí sus vídeos. "Cuando me metí en este mundo, al principio fui motivo de risas y comentarios por parte de mis compañeros de instituto. Me increpaban y me decían: pero ¿por qué lo haces? Solo tienes 5.000 seguidores", cuenta en su libro Never give up: Secretos de una muser. Sin embargo, ahora ha conseguido ser una de las creadoras más populares dentro de la plataforma.

Lola Moreno (3,6 millones de seguidores) @lolaloliitaaa

Lola Moreno (2002, Alicante) es también conocida por sus versiones en karaoke. Empezó a hacer este tipo de contenido alrededor de 2016, cuando lo vio en famosos americanos como Loren Grey y Lisa and Lena. La popularidad que ha ido alcanzando en esta plataforma la ha llevado a lanzar dos libros Nunca dejes de bailar y Nunca dejes de soñar, además de tener su propia marca de ropa. “Ser creadora de contenidos es lo que me apasiona, y junto con la moda es lo que quiero seguir haciendo”, cuenta Moreno a Verne por correo electrónico. En muchos de los vídeos que sube también aparece su hermana Sofía, que con dos años menos que ella está a punto de alcanzar el millón de seguidores en TikTok y también ha publicado un libro llamado La magia de una canción. Pese a su juventud, su madre y mánager (también llamada Lola) las apoyan en esta decisión: “Parece que ser influencer es algo nuevo y realmente no lo es. Siempre ha habido personajes que han destacado a muy temprana edad, mi obligación como madre es acompañarlas y motivarlas”, cuenta por correo electrónico.

Laura López (2,9 millones de seguidores) @lauralp21

A Laura López (Almería, 2001) siempre le ha gustado subir vídeos imitando sus canciones favoritas. Con 13 años, ya tenía una cuenta de Youtube con su mejor amiga en la colgaba los clips que editaban con VideoStar. “En 2016 decidí bajarme Musically porque vi que gente americana e inglesa la usaba y era parecido a lo que venía haciendo”, explica a Verne por teléfono. Así, empezó a subir sus videoclips personalizados alternándolos con tutoriales de maquillaje, ganando cada vez más repercusión en la red social. Esta popularidad le ha hecho lanzar dos libros: Follow Your Dreams: Esta es tu canción y Follow Your Dreams: Rendirse no es una opción. Aunque esta red social le haya permitido darse a conocer –e incluso saldrá próximamente en el programa Mickey Mouse Club, de Disney Channel–, su prioridad son sus estudios en la carrera de Historia. “Yo en un futuro quiero ser profesora de historia, ser creadora de contenido no es la profesión a la que me quiero dedicar. Pero si puedo compaginar ambas pues genial”, cuenta.

Ángela Mármol (2 millones de seguidores) @amarmolmc

A la madre de Ángela Mármol (Barcelona, 2002) la idea de que tuviera un perfil en TikTok no le hacía gracia en un principio. “Tengo la cuenta desde hace 4 años, pero antes estaba en privada porque mi madre no me dejaba ponerla pública", cuenta Mármol por teléfono, "Justo el día que me dejó abrírmela publiqué una foto y fue de ahí de donde me empezaron a subir seguidores”. Pese a los temores del principio, finalmente, ha aceptado que su hija sea una de las creadoras más seguidas en la red. La clave de su éxito radica en unos vídeos en los que, tal y como explica ella misma, “improviso y disfruto con la música”. Ángela ha querido aprovechar su popularidad para luchar contra el bullying contando su experiencia personal a través del libro Sonríe aunque te cueste. Además de crear proyectos como este, la red social le ha permitido conocer a su actual pareja @naimdarrechi (3,4 millones de seguidores en TikTok), con la que ha lanzado una canción llamada Nunca dejes de soñar.

Jaime Silva (1,3 millones de seguidores) @jaimesilva0

Jaime Silva (2000, Huelva) empezó a subir vídeos “simplemente por no aburrirme en mi casa”, según cuenta a Verne por teléfono. Su pasión siempre había sido el canto, y en 2016 vio que gracias a Musically podía grabarse de una manera sencilla. Aunque todo comenzó como un juego, se presentó en 2017 a una MuserBattle (un evento de Musically donde distintos creadores se enfrentaban para mostrar sus cualidades) y quedó segundo en la categoría de canto. “A partir de ahí me lo empecé a tomar más en serio. Empecé también a hacer vídeos de comedia porque solo con vídeos cantando no vas a subir seguidores”, cuenta. Cuando termine este curso (actualmente estudia segundo de bachillerato), planea irse a vivir con otros tiktokers y planteárselo como un trabajo con un objetivo: dedicarse a crear contenido para darse a conocer en la música.

