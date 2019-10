Reino Unido detiene la producción de monedas que conmemoran el Brexit porque nadie sabe cuándo ocurrirá

The Royal Mint, el equivalente a la Fábrica Nacional de Moneda en Reino Unido, celebra eventos y efemérides importantes para el país en algunas de sus monedas. Entre esos acontecimientos está el Brexit, a pesar de que aún no se haya llegado a materializar. Según explica The Guardian, The Royal Mint ha fabricado unas mil monedas de 50 peniques que celebran la consumación del Brexit el 31 de octubre. Esta institución ha detenido la fabricación de dicha moneda ante las escasas posibilidades de que la salida de Reino Unido de la Unión Europea sea efectiva en el día que ya está impreso en esas monedas.

Es improabable que el 31 de octubre haya Brexit porque la Unión Europea ha aceptado la prórroga solicitada por el primer ministro británico, Boris Johnson, aplazamiento que el Parlamento británico le obligó a pedir. Todavía no está claro qué fecha se establecerá como nuevo límite. Y, de forma paralela, es posible que en diciembre se celebre un adelanto electoral.

El proyecto de celebrar el Brexit en las monedas de 50 peniques no es nuevo. En octubre de 2018, el Gobierno difundió el diseño elegido por The Royal Mint para estas monedas. "Paz, prosperidad y amistad entre todas las naciones", dice el mensaje de aquel boceto, en el que aparecía la fecha del 29 de marzo. El Brexit no llegó a materializarse en aquel plazo: se prorrogo la fecha límite hasta el 31 de octubre.

#Budget2018 also announces a new commemorative Brexit 50p coin. See and share the design below 👀👇 pic.twitter.com/wug3p6BUtq

La idea original era que estas monedas del Brexit fueran conmemorativas. Esto quiere decir que, aunque tengan un valor monetario, no son aceptadas en tiendas, restaurantes o bancos. Sin embargo, el cambio en la dirección de HM Treasury (el área gubernamental que agrupa varias instituciones económicas públicas) modificó los planes, de manera que la moneda con el diseño del Brexit sí será de curso legal.

Según The Telegraph, HM Treasury pretendía tener tres millones de monedas del Brexit preparadas para la fecha de salida, pero la incertidumbre en torno al adiós de Reino Unido a la Unión Europea le ha empujado a detener la producción de monedas. En el pasado, The Royal Mint ha acuñado monedas de 50 peniques que celebraban la pertenencia británica a la Unión Europea.

La incertidumbre política en torno al Brexit, reflejada en la moneda de 50 peniques diseñada para conmemorarlo, ha sido bastante comentada en Twitter.

Re the Brexit 50p coins: can they not just leave a space so you can fill in the exit date yourself with a pen — Michael Deacon (@MichaelPDeacon) October 22, 2019

Sobre las monedas del Brexit de 50 peniques: ¿no pueden dejar un espacio para que completes la fecha de salida con un bolígrafo?

"And now, the now regular commemorative melting down of all the commemorative Brexit 50p coins." — Mark Gibbings-Jones (@brokentv) October 22, 2019

"Y ahora, el habitual derretido de monedas conmemorativas del Brexit de 50 peniques"

Royal Mint unveil the new Commemorative Brexit 50p, featuring a revolutionary "FFS Put the bloody date on it yourself!" feature #Brexit pic.twitter.com/8ojmxF8P2H — HappyToast ★ (@IamHappyToast) October 25, 2019

Royal Mint ha lanzado la nueva moneda conmemorativa del Brexit de 50 peniques, con el revolucionario mensaje "pon la maldita fecha tú mismo"